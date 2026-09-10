Israel aseguró que destruyó la infraestructura subterránea de Hezbolá en el sur del Líbano

Israel anunció el jueves que completó la demolición de infraestructuras subterráneas clave construidas por el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, en la estratégica cresta de Ali al-Taher, en el sur del Líbano.

"Se trata de infraestructura terrorista estratégica que se construyó a lo largo de dos décadas, con financiación y planificación iraníes", afirmaron en un comunicado conjunto el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, añadiendo que su destrucción completa el logro del control operativo sobre la cresta de Ali al-Taher, tanto en la superficie como bajo tierra", reportó la cadena CBS News.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la red de túneles incluía ocho rutas subterráneas con una longitud total de 5.400 metros e incorporaba decenas de drones explosivos, ametralladoras, misiles antitanque y cientos de minas.

El ejército israelí afirmó que continuará operando en su denominada "Zona de Seguridad" en el sur del Líbano "con el fin de despejar la zona e impedir que la organización terrorista Hezbolá lleve a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes".

Como parte del acuerdo trilateral firmado en junio entre Líbano, Israel y Estados Unidos, Israel debe transferir la seguridad de la zona al ejército libanés. Hasta el momento, Israel se ha resistido a hacerlo, afirmando que solo lo hará una vez que Hezbolá entregue todas sus armas y territorio.