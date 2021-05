Israel continúa destruyendo los túneles de Hamas en la Franja de Gaza

Israel lanzó este lunes los más fuertes bombardeos contra la Franja de Gaza desde el inicio de su ofensiva, hace una semana, e informó que destruyó 15 kilómetros de túneles usados por grupos armados palestinos y las casas de nueve comandantes de Hamas.



Residentes de Ciudad de Gaza, cuyas calles estaban este lunes desiertas, dijeron que los ataques de esta madrugada fueron aún más intensos que los del domingo que dejaron 42 muertos en la región y destruyeron tres edificios, entre ellos uno con medios de prensa.





No hubo informaciones de víctimas.



Un edificio de tres pisos resultó severamente dañado, pero residentes dijeron que el Ejército israelí les avisó 10 minutos antes y todos pudieron salir.



El alcalde de Ciudad de Gaza, Yahya Sarraj, dijo a la cadena de TV Al Jazeera que los bombardeos causaron grandes daños en calles y la infraestructura en general de la mayor ciudad de la empobrecida región costera, donde viven unas 2 millones de personas sometidas desde hace años a un doble bloqueo israelí y egipcio.



"Si la agresión continúa, esperamos que las condiciones empeoren", dijo.



La ONU ha advertido que la única central eléctrica del territorio se estaba quedando sin combustible, y Sarraj señaló que también había escasez de repuestos.



Ya antes de la ofensiva, los habitantes de Gaza experimentaban cortes de luz de entre ocho y 12 horas, y el agua corriente no es potable.



Mohammed Thabet, vocero de la compañía de distribución de energía de Gaza, dijo que el territorio tenía combustible para electricidad para dos o tres días más.



Los bombardeos isrealíes dañaron las líneas de suministro y el personal de la compañía no ha sido capaz de llegar a las áreas afectadas ante la continuidad de los ataques, agregó.



El Ejército israelí dijo este lunes en un comunicado que atacó nueve viviendas propiedad de altos mandos de Hamas, algunas de las cuales eran utilizadas para "almacenar armas", y que destruyó 15 kilómetros de túneles usados por milicianos palestinos.



"Nunca ha habido bombardeos de este calibre", aseguró Mad Abed Rabbo, de 39 años, que vive en el oeste de Ciudad de Gaza y dijo sentir "horror, miedo", informó la agencia de noticias AFP.