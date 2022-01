Joe Biden advirtió a Vladimir Putin que será un desastre para Rusia si decide invadir Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó este miércoles una conferencia de prensa para celebrar su primer año en el cargo. Hizo un balance sobre la pandemia, la inflación - la más alta en 40 años - y la tensión con Rusia.

En el inicio de su discurso, admitió que su Gobierno debió hacer más tests para detectar el coronavirus hace meses y que eso contribuyó a la "fatiga" pandémica, sobre todo tras la llegada de la variante ómicron, que describió como un "nuevo enemigo".

"Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga", dijo Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple este jueves.

Destacó que su primer año en el cargo ha sido de "desafíos", pero también de "enormes progresos", y aseguró que no previó una obstrucción republicana tan fuerte a su gobierno y que su país no volverá a los confinamientos por el coronavirus.

Luego habló sobre la tensión con Moscú, dijo que "será un desastre para Rusia" si invade Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas.

Tropas rusas cerca de Ucrania este mes. La amenaza de una posible invasión es una palanca crítica para Moscú. Foto Associated Press.

Agregó que su par ruso, Vladimir Putin, "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden.?

"Nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos a Rusia y a su economía", dijo.

Rusia no tiene buenas opciones e ir a la guerra tendría "graves consecuencias económicas", desde el corte de los ingresos energéticos hasta sanciones dolorosas, aseveró el mandatario estadounidense.

Vehículos militares rusos en Bielorrusia. Foto EFE

Las sanciones imposibilitarían a los bancos rusos a negociar con dólares estadounidenses, la moneda comercial clave del mundo, dijo.

Pero al mismo tiempo señaló que Putin, "todavía no quiere una guerra a gran escala" por Ucrania.

"Lo que me preocupa es que esto podría salirse de control, muy fácilmente, debido a (...) las fronteras de Ucrania, y lo que Rusia pueda hacer o no. Espero que Vladimir Putin entienda que, salvo una guerra nuclear en toda regla, no está en una muy buena posición para dominar el mundo", añadió.

Y concluyó: "Putin tiene, lo sé, una dura elección, escalada o diplomacia. Creo que pagará un considerable y alto precio por ello si no piensa ahora".

Las declaraciones de Biden se dan un día después de que Rusia y Bielorrusia iniciaran maniobras militares en las fronteras de la Unión Europea y de Ucrania.

Lucha contra la inflación

Durante su conferencia de prensa, Biden también habló sobre el alza inflacionaria que preocupa a Estados Unidos.

Según informó la semana pasada la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa interanual subió en diciembre hasta el 7%, dos décimas por encima de la de noviembre.

Se trata de la cifra más alta desde 1982, la más reciente evidencia de que el aumento de los precios de los alimentos, el alquiler y otras necesidades está acrecentando las presiones financieras de los hogares estadounidenses.



El presidente estadounidense advirtió que requerirá un esfuerzo "a largo plazo" bajar la inflación y atribuyó la vertiginosa suba de precios a los problemas en las cadenas de suministro provocados por la pandemia.

Llevar la tasa a un nivel razonable "será difícil", insistió Biden. Y agregó: "Hasta entonces será doloroso para mucha gente".

Con la mirada en 2024

Consultado durante la conferencia de prensa por su futuro político, Biden aseguró que la vicepresidenta Kamala Harris será nuevamente su compañera de fórmula si decide buscar la reelección en 2024.

"Ella va ser mi compañera de fórmula" dijo sobre Harris en una conferencia de prensa. "Está haciendo un buen trabajo", agregó.

Harris se convirtió el 20 de enero de 2021 en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país, así como en la primera afroamericana en ocupar ese puesto y la primera persona de origen indio o asiático en hacerlo.

El aura de Harris se diluyó con el correr de los días desde que asumió a su cargo, en medio de las informaciones de tensiones entre su oficina y el equipo de Biden, a la vez que sus actividades pasan cada vez más desapercibidas.

La vicepresidenta, a quien Biden le encargó la gestión de la inmigración y la protección del derecho a voto, lucha ahora por redefinir su perfil y recuperar la atención de los ciudadanos.