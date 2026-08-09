La argentina detenida por el ICE podría recuperar la libertad tras el pago de una fianza

La argentina Iliana Noelí Lick, detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), podría recuperar la libertad en las próximas horas luego de que un tribunal fijara una fianza de US$10.000.

La información fue confirmada por su padre, Luis Lick, quien señaló que el novio de la joven, Steven Melchiorre, realizará este lunes el depósito correspondiente. A partir de ese momento comenzará un proceso administrativo que podría derivar en su liberación el mismo día o durante los próximos días.

"Tuve una comunicación con ella después de la audiencia del viernes y todavía está detenida", explicó el padre. Según detalló, una vez abonada la fianza deberán completarse una serie de trámites antes de que la joven pueda abandonar el lugar de detención.

Detenida cuando viajaba a ver a la Selección

Lick, de 30 años, fue detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a viajar hacia Kansas para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial 2026.

La joven había llegado a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y llevaba aproximadamente dos años viviendo en Filadelfia, donde trabajaba como niñera.

Según relató su novio, Melchiorre la había acompañado hasta el aeropuerto y poco después recibió una llamada de Lick, quien le comunicó entre lágrimas que había sido demorada por agentes del ICE.

La situación migratoria

La situación migratoria de la joven quedó en el centro del caso. Su novio sostuvo que Lick tenía una solicitud pendiente para permanecer en Estados Unidos, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que había excedido el período autorizado por su visa.

El organismo también señaló que una solicitud migratoria pendiente o una autorización de trabajo no otorgan por sí mismas un estatus migratorio legal.

Su padre, en cambio, sostuvo que su hija había realizado los trámites correspondientes y consideró que el endurecimiento de los controles migratorios habría incidido en su detención.

"Ella estaba de manera legal. Fue haciendo todos los trámites pertinentes que le fueron pidiendo", afirmó Luis Lick.

La familia espera ahora que, una vez completado el procedimiento correspondiente al pago de la fianza, Iliana pueda recuperar la libertad y regresar al domicilio donde reside en Filadelfia.

"Por suerte está llegando a un punto final y favorable para ella", expresó su padre.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.