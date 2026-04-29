La "eutanasia de hipopótamos" de Pablo Escobar divide a Colombia

En las aguas del río Magdalena, uno de los principales cursos fluviales de Colombia, la presencia de hipopótamos se ha convertido en una escena habitual pero también inquietante. Pescadores que navegan con cautela y turistas que se acercan con cámaras en mano conviven con estos animales de gran tamaño, capaces de desplazarse a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en tierra y de aproximarse a embarcaciones en cuestión de segundos.

El fenómeno, que combina fascinación y riesgo, tiene su origen en los años 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente cuatro ejemplares en su zoológico privado. Con el paso del tiempo, y sin controles efectivos, la población creció de manera sostenida hasta alcanzar cerca de 200 individuos en la actualidad.

Expansión territorial y convivencia forzada

La expansión de estos animales no se limita a los cuerpos de agua. En Puerto Triunfo, una localidad del noroeste colombiano, los hipopótamos han comenzado a salir del río y a desplazarse por calles y carreteras, una situación que se ha viralizado en redes sociales y que evidencia el nivel de adaptación de la especie al entorno local.

Su presencia se extiende a lo largo de aproximadamente 43.000 kilómetros cuadrados, incluyendo zonas como la denominada "Isla del Silencio", un islote fluvial cubierto de vegetación que se ha transformado en refugio para estos ejemplares.

Sin embargo, esta convivencia genera tensiones crecientes. Los encuentros cercanos suelen derivar en situaciones de temor, tanto para turistas como para residentes. Además, la actividad pesquera se ha visto afectada. Según el pescador Álvaro Molina, algunos trabajadores del sector han abandonado su actividad debido al riesgo de enfrentarse con estos animales.

El plan oficial y la opción de la eutanasia

Frente a este escenario, el Ministerio de Ambiente advirtió que, de no aplicarse medidas de control, la población podría superar los 500 hipopótamos para 2030. En respuesta, el Gobierno aprobó un plan que contempla la eutanasia de aproximadamente 80 ejemplares, una decisión que desató un intenso debate a nivel nacional.

El programa incluye distintas estrategias para gestionar la población:

Confinamiento de los animales.

de los animales. Esterilización , considerada una opción técnica pero compleja.

, considerada una opción técnica pero compleja. Eutanasia, planteada como última instancia.

La bióloga Nataly Castelblanco, quien participó en el asesoramiento del Gobierno, explicó que la esterilización puede ser eficaz a nivel individual, pero presenta limitaciones para controlar el crecimiento global de la población debido a su complejidad y costo.

La implementación de la eutanasia tampoco resulta sencilla. El procedimiento requerirá capturar previamente a los animales, lo que implica un operativo logístico considerable que podría incluir inyecciones letales o disparos de caza.

Rechazo social y cuestionamientos éticos

El anuncio oficial generó una reacción inmediata de activistas y defensores de los derechos de los animales, quienes calificaron la medida como un acto de crueldad. Para estos sectores, la eutanasia constituye un "asesinato" de los animales, lo que intensificó la polémica.

El nivel de tensión alcanzó incluso a la comunidad científica, donde algunos especialistas involucrados en el debate han recibido amenazas, reflejando la sensibilidad del tema y la polarización social que genera.

Impacto económico y turismo en riesgo

La comunidad local también se encuentra dividida. En Puerto Triunfo, muchos habitantes ven en los hipopótamos un recurso económico vinculado al turismo. La llegada de visitantes interesados en observar a estos animales genera una actividad que alcanza a cerca de 200 turistas mensuales.

La comerciante Diana Hincapié, dueña de un restaurante en la zona, expresó su preocupación por el impacto que podría tener la eliminación de los animales. Según su visión, los hipopótamos ya forman parte del entorno local: "No queremos que haya un hipopótamo muerto... ya no son africanos, son colombianos, porque ya llevan más de 30 años reproduciéndose aquí".

En paralelo, el guía turístico Juan Pablo Jiménez aportó su experiencia personal, señalando que convivió con estos animales durante su infancia. Su testimonio refleja el cambio en el comportamiento de la especie, que se volvió más agresiva con el tiempo, especialmente después de la reproducción.

Un debate que enfrenta conservación, economía y seguridad

La discusión en torno a la eutanasia de los hipopótamos expone un conflicto complejo que involucra múltiples dimensiones. Por un lado, se plantea la necesidad de controlar una población invasora que crece sin regulación y que puede generar riesgos ambientales y humanos. Por otro, emergen preocupaciones éticas y económicas vinculadas al bienestar animal y al turismo.

El caso evidencia cómo una decisión histórica —la introducción ilegal de una especie exótica— derivó en un problema estructural que hoy exige respuestas urgentes. La dificultad radica en encontrar un equilibrio entre la preservación de la fauna, la seguridad de las comunidades y la sostenibilidad de las economías locales.