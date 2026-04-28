Putin apuntó contra Occidente y aseguró que el Sur Global tomará el liderazgo

En un mensaje en formato de video dirigido al Foro Internacional Diálogo Abierto, celebrado en Moscú, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expuso una lectura estructural del escenario global actual. En su intervención, el mandatario sostuvo que los países de Occidente están perdiendo su liderazgo histórico y que ese espacio estaría siendo ocupado progresivamente por nuevas regiones de crecimiento.

Putin afirmó que estos nuevos polos corresponden a los países del denominado Sur Global, incluyendo explícitamente a:

América Latina

Asia

Oceanía

África

De acuerdo con el mensaje transmitido, estas regiones estarían adquiriendo un papel más relevante en la dinámica económica y política internacional, desplazando progresivamente la centralidad tradicional de Occidente.

El desplazamiento del liderazgo occidental y el surgimiento de nuevos centros

En su exposición, el presidente ruso fue categórico al señalar una transformación en curso del sistema internacional. Según sus palabras, "los países de Occidente están perdiendo su liderazgo y serán reemplazados por nuevos centros de crecimiento", una afirmación que enmarca dentro de una tendencia global de reconfiguración de poder.

Este diagnóstico se presenta como parte de un proceso más amplio en el que el mapa de influencia mundial estaría dejando de estar concentrado en un único bloque dominante para abrir paso a múltiples polos de desarrollo.

En este contexto, el mensaje enfatiza que el cambio no es únicamente económico, sino también político y estructural, al implicar nuevas formas de interacción entre Estados.

Hacia una arquitectura internacional multipolar

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la idea de una transformación sistémica del orden global. Putin señaló que:

"está tomando forma una arquitectura de desarrollo internacional más compleja y multipolar".

Esta afirmación sugiere la consolidación de un escenario en el que múltiples centros de poder coexisten e interactúan, reemplazando estructuras jerárquicas más concentradas en el pasado.

La noción de multipolaridad aparece como eje articulador de su análisis, describiendo un sistema internacional donde las decisiones, el desarrollo y la influencia ya no se encuentran concentrados en un solo bloque dominante, sino distribuidos entre diferentes regiones del mundo.

Soberanía nacional y nuevos roles en la escena global

Otro de los puntos destacados por el presidente ruso fue el papel creciente de los Estados que priorizan su soberanía nacional. En su intervención, sostuvo:

"Los países que realmente entienden y aprecian la importancia de la soberanía nacional desempeñan un rol cada vez más prominente en los asuntos internacionales, agregó Putin".

Esta idea refuerza el argumento de que la autonomía de los Estados constituye un factor clave en el reposicionamiento global. Según este enfoque, aquellos países que enfatizan su independencia política y estratégica estarían ganando mayor relevancia en la toma de decisiones internacionales.

Cooperación global y principios de igualdad

El discurso también abordó los desafíos contemporáneos a nivel global, subrayando la necesidad de coordinación entre naciones. En este sentido, Putin afirmó:

"Los actuales retos globales requieren respuestas coordinadas y esfuerzos conjuntos de todos los países".

Este planteamiento introduce la idea de que, más allá de las diferencias estructurales entre regiones, la complejidad de los problemas internacionales exige cooperación y acción conjunta.

Finalmente, el presidente ruso vinculó la estabilidad del sistema global con valores normativos específicos, señalando:

"El modelo de desarrollo global puede ser estable y justo solo cuando está basado en los principios de igualdad y respeto mutuo tomando en cuenta los intereses de todos los países", agregó el presidente ruso.

Este cierre conceptual articula la visión de un orden internacional sustentado en la igualdad entre Estados y el respeto mutuo, como condiciones necesarias para la estabilidad del sistema global.

Un escenario en transformación

El mensaje transmitido desde Moscú en el marco del Foro Internacional Diálogo Abierto se inscribe en una lectura del presente global como un momento de transición. En esa narrativa, el desplazamiento del liderazgo occidental, el ascenso del Sur Global y la consolidación de una arquitectura multipolar aparecen como elementos interconectados de un mismo proceso.

Sin introducir elementos externos a las declaraciones del mandatario, el contenido expone una visión estructurada del sistema internacional basada en tres ejes principales:

Reconfiguración del liderazgo global

Emergencia de múltiples centros de desarrollo

Relevancia creciente de la soberanía y la cooperación entre Estados

En conjunto, el discurso plantea un escenario en el que el orden internacional se encuentra en plena redefinición, con nuevos actores, principios y dinámicas que, según lo expresado, estarían dando forma a una etapa distinta de la política global contemporánea.