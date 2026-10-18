La Iglesia católica supera los 1.422 millones de fieles y África desplaza a Europa en número de creyentes

La Iglesia católica continúa ampliando su presencia en el mundo y ya supera los 1.422 millones de fieles, de acuerdo con los datos del informe Fides 2026, publicado con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, prevista para este domingo 18 de octubre. El relevamiento, cuyos datos corresponden a 2024, registra un incremento de 16,7 millones de católicos en un año y sitúa a esta comunidad religiosa en el 17,8% de la población mundial.

Las cifras muestran una evolución favorable en la cantidad de creyentes en los cinco continentes, aunque también exponen diferencias significativas entre regiones y desafíos relacionados con las vocaciones religiosas. Entre los principales cambios se destaca el crecimiento de África, que por primera vez supera a Europa en número de católicos, mientras que el balance global de sacerdotes presenta un aumento que interrumpe una tendencia negativa de cinco años.

El informe también ofrece una perspectiva sobre la composición de la Iglesia, a partir de los datos correspondientes a sacerdotes, religiosas, seminaristas, misioneros laicos y catequistas. A estos indicadores se suma la extensa estructura educativa y asistencial que sostiene la institución en distintas partes del planeta, con miles de establecimientos dedicados a la formación y la atención sanitaria.

Más de 1.422 millones de católicos en los cinco continentes

El principal indicador del informe Fides 2026 es el aumento de la población católica mundial. En un año, la cifra creció en 16,7 millones de personas, hasta superar los 1.422 millones de fieles.

Esta cantidad representa el 17,8% de la población mundial y refleja una expansión que alcanza a los cinco continentes. Sin embargo, la distribución geográfica de los creyentes presenta modificaciones importantes, especialmente por el avance de África y la pérdida de posiciones relativas de Europa en términos de cantidad de católicos.

El crecimiento global constituye uno de los ejes centrales del relevamiento, que permite observar la evolución de la Iglesia a partir de diferentes indicadores. La cantidad de fieles representa una dimensión de esa realidad, mientras que los datos sobre sacerdotes, religiosas y seminaristas muestran otros aspectos vinculados con la estructura institucional y la formación de quienes participan de la vida religiosa.

En este contexto, las estadísticas presentan una Iglesia que continúa creciendo en número de creyentes, aunque ese avance no se traduce de la misma manera en todos los componentes de su organización.

África supera por primera vez a Europa

Uno de los datos más significativos del informe es el cambio en la distribución continental de los fieles. África alcanzó los 288,3 millones de católicos y superó por primera vez a Europa, que registra 287,2 millones. La diferencia entre ambos continentes es de 1,1 millones de personas. Aunque la distancia numérica es acotada, el dato marca un cambio histórico en la distribución geográfica del catolicismo y consolida a África como uno de los grandes motores del crecimiento de la Iglesia.

Europa, por su parte, continúa atravesando dificultades vinculadas con la disminución de sacerdotes, religiosas y vocaciones al seminario. Esta situación contrasta con el crecimiento general del número de fieles y evidencia que la evolución de la Iglesia no es uniforme en todas las regiones.

El avance africano aparece así como uno de los elementos centrales para comprender los resultados del relevamiento. La comparación con Europa permite observar cómo se modifica el mapa mundial del catolicismo, al tiempo que pone de relieve los desafíos que afrontan distintas comunidades religiosas en materia de formación y disponibilidad de integrantes para sus tareas pastorales.

Aumenta el número de sacerdotes después de cinco años

En el apartado dedicado al clero, el informe registra 407.421 sacerdotes en todo el mundo, una cifra que representa un aumento de 425 respecto del año anterior.

El dato adquiere relevancia porque constituye el primer incremento en cinco años. De esta manera, las estadísticas muestran un cambio en la tendencia global del número de sacerdotes, aunque el informe también señala que Europa continúa perdiendo integrantes del clero.

La evolución de este indicador forma parte de los desafíos vocacionales que enfrenta la Iglesia. El crecimiento de la cantidad de fieles convive con la necesidad de sostener su estructura religiosa y sus actividades en distintas regiones, en un escenario donde las tendencias no son iguales en todos los continentes.

El aumento registrado en el total mundial no elimina las dificultades señaladas para Europa, pero introduce un dato positivo dentro del balance general de los recursos humanos de la institución.

Menos religiosas y seminaristas mayores

A diferencia de lo observado en el número de sacerdotes, las cifras correspondientes a religiosas y seminaristas mayores presentan una disminución.

El informe contabiliza 580.131 religiosas, lo que representa una reducción de 9.292 respecto del período anterior. Este descenso constituye uno de los indicadores que muestran las dificultades vocacionales que atraviesa la Iglesia, especialmente en regiones donde también se registra una caída en el número de sacerdotes y de personas que se preparan para la vida religiosa.

En el caso de los seminaristas mayores, la cifra asciende a 103.604, con una disminución de 2.891 respecto del año anterior.

Estos números permiten observar que el crecimiento de la población católica mundial se desarrolla junto con una reducción de algunos de los grupos que integran la estructura religiosa. La evolución de las vocaciones aparece así como uno de los desafíos centrales señalados por los datos correspondientes a 2024.

La situación plantea un contraste entre el aumento de fieles y la disminución de religiosas y seminaristas, dos indicadores que forman parte de la evaluación global sobre la presencia y la organización de la Iglesia en el mundo.

Crecen los misioneros laicos y los catequistas

El relevamiento también registra cifras vinculadas con la actividad misionera y la formación religiosa. En este apartado, los datos muestran una evolución positiva en dos colectivos: los misioneros laicos y los catequistas.

La Iglesia cuenta con 463.079 misioneros laicos y casi 2,9 millones de catequistas. Ambos grupos registran un crecimiento, según el informe Fides 2026.

Estas cifras incorporan otra dimensión al panorama general de la institución. Además de contabilizar a sacerdotes, religiosas y seminaristas, el relevamiento permite observar la participación de personas que desarrollan tareas misioneras y de catequesis. El aumento de estos colectivos contrasta con la disminución de religiosas y seminaristas mayores, y muestra que los distintos componentes de la actividad eclesial presentan comportamientos diferentes.

La publicación de estos datos en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones pone de relieve la dimensión internacional de la tarea religiosa y la presencia de quienes participan en actividades de evangelización y formación.