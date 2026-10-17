Tragedia en un centro de esquí en Chile: al menos cuatro muertos por una avalancha

Una avalancha ocurrida este sábado en la zona central de la cordillera de Los Andes chilenos provocó la muerte de cuatro personas y dejó a otras cuatro heridas tras quedar atrapadas por el desprendimiento de nieve, según informaron las autoridades del vecino país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló a través de un comunicado oficial que el trágico episodio se registró en las inmediaciones de la Laguna del Inca, en el histórico Centro de Esquí Portillo —el más antiguo de Sudamérica—, situado a unas dos horas de Santiago y a solo tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, corredor que conecta la región de Valparaíso con la provincia argentina de Mendoza.

De acuerdo con los datos aportados por medios locales, la masa de nieve arrastró al grupo de excursionistas hacia las heladas aguas de la laguna. A raíz de la emergencia, se desplegó un intenso operativo de rescate coordinado por Bomberos de Los Andes con equipos de alta montaña, personal de Carabineros mediante una brigada aeropolicial, dotaciones del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, operarios del Hotel Portillo y la oficina regional del Senapred, con tareas que continuaron para hallar a posibles personas desaparecidas.

En cuanto a los sobrevivientes, las autoridades confirmaron que los cuatro heridos fueron estabilizados en el sitio y derivados de urgencia a distintos centros asistenciales de la zona por los equipos médicos.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aclaró que las víctimas no se alojaban en el complejo hotelero, ya que las instalaciones permanecen cerradas por el cierre de la temporada invernal. El jefe comunal enfatizó que el sector no contaba con habilitación para realizar excursiones y que existía cartelería con prohibiciones de acceso. Según precisó, el jefe de seguridad del hotel les había advertido previamente a los visitantes sobre el riesgo extremo de ingresar en ese horario.

En la misma línea, el delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó el suceso y remarcó que la tragedia subraya la necesidad de cumplir estrictamente con los protocolos de prevención y el autocuidado en zonas de alta montaña. Asimismo, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, ratificó que los afectados de nacionalidad chilena eran turistas de paso e insistió en que desoyeron las advertencias directas formuladas por los responsables del establecimiento.