El cirujano de León XIV afirmó que no hay impedimentos clínicos para su viaje a la Argentina

El viaje del papa León XIV a la Argentina mantiene sus expectativas luego de que el cirujano que lo operó asegurara que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos para impedirlo.

El profesor Stefano Margaritora, responsable de la intervención realizada el 13 de octubre, se refirió a la recuperación del pontífice durante una entrevista con Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, publicada por Vatican News.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó el especialista al ser consultado sobre la posibilidad de que el Papa afronte una gira exigente, con traslados en avión y varias jornadas de actividad.

Margaritora explicó que, en una recuperación habitual después de una intervención de estas características, pueden ser necesarias alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa.

"Dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más", estimó.

En ese sentido, el cirujano señaló que el tiempo previsto hasta el viaje, de aproximadamente tres semanas, permitiría completar la recuperación desde el punto de vista clínico.

La gira por América Latina está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. Las declaraciones del especialista aportan una referencia sobre la evolución del pontífice, aunque no constituyen por sí mismas una confirmación oficial de la realización del viaje.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.