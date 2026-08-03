Un ataque con drones deja siete muertos y decenas de heridos en una playa de Rusia

Al menos siete personas murieron y 40 resultaron heridas el lunes en el sur de Rusia después de que escombros de un dron ucraniano cayeran sobre una playa abarrotada, según informaron funcionarios locales. El hecho ocurrió en la ciudad de Gelendzhik, una zona turística ubicada en la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, y se convirtió en uno de los incidentes más mortíferos registrados en las últimas semanas.

Entre las víctimas fatales se encontraban tres niños, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades locales de Krasnodar. El gobernador regional, Veniamin Kondratiev, afirmó que las personas que estaban en la playa murieron "cuando escombros de un UAV cayeron".

La magnitud del episodio también quedó reflejada en la cantidad de personas afectadas. De los 40 heridos, 21 fueron hospitalizados, mientras que otras 19 personas recibieron atención médica, según detallaron las autoridades.

Hasta el momento, no se determinó públicamente si el incidente fue consecuencia del derribo del dron por parte de las defensas aéreas rusas o si se produjo por la caída directa del aparato, según reportó la cadena CNN.

Disputa entre Rusia y Ucrania por la responsabilidad del ataque

El episodio generó versiones enfrentadas entre funcionarios rusos y ucranianos. Mientras las autoridades de la región de Krasnodar atribuyeron las muertes a la caída de escombros de un UAV, el jefe del Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación, Andriy Kovalenko, sostuvo que el desenlace fue consecuencia de la actuación de las fuerzas de defensa aérea rusas.

En un comunicado enviado a CNN, Kovalenko afirmó: "Esto fue obra de las fuerzas de defensa aérea rusas, que derribaron el dron sobre una playa llena de veraneantes". También cuestionó la actuación de las autoridades rusas al señalar que, según su postura, "a menudo ocultan las alertas de ataque aéreo o no hacen todo lo necesario para garantizar la seguridad de los rusos durante tales alertas".

Kovalenko agregó que "las muertes de rusos en la playa de Gelendzhik son enteramente culpa de las fuerzas de defensa aérea rusas". Además, afirmó que Ucrania utiliza sus armas "exclusivamente contra el complejo militar-industrial de Rusia (y) la infraestructura económica que afecta la capacidad de Rusia para financiar la guerra".

Krasnodar, un territorio bajo presión militar

La región de Krasnodar ha sido atacada con frecuencia por las fuerzas ucranianas, que anteriormente han dirigido sus acciones contra activos navales e infraestructura petrolera.

La ubicación de Gelendzhik también se encuentra vinculada a puntos estratégicos mencionados en el contexto de estos ataques. La base naval de Novorossiysk, principal centro de la Flota del mar Negro de Rusia, está situada a unos 40 kilómetros de la ciudad turística.

Además, según se informó, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posee un palacio cerca de la ciudad, aunque el portavoz del Kremlin negó anteriormente que el líder ruso estuviera relacionado con alguna propiedad en esa zona.

Una escalada de ataques durante el último mes

El incidente en Gelendzhik ocurrió en un momento de aumento de las acciones militares contra territorio ruso. Durante el último mes, Ucrania incrementó los ataques considerados mortales contra Rusia, con objetivos que incluyeron infraestructura energética, fábricas productoras de armas, sitios de equipamiento militar e instalaciones de transporte marítimo.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, informó que entre el 24 de julio y el 31 de julio, al menos 61 personas murieron y otras 327 resultaron heridas por ataques con drones y bombardeos ucranianos.

Anteriormente, el 18 de julio, al menos ocho personas murieron en ataques con drones ucranianos dentro de Rusia, un episodio que marcó la andanada más mortífera reportada en territorio ruso en más de dos años.

El impacto humano de la guerra en ambos territorios

Mientras Rusia denunció las consecuencias de los ataques ucranianos dentro de su territorio, durante el mismo mes Ucrania también registró un alto número de víctimas civiles por ataques rusos.

Según los datos proporcionados, los ataques rusos en Ucrania durante ese período provocaron la muerte de al menos 377 civiles y dejaron 2.129 heridos, convirtiendo ese mes en el más mortífero de la invasión desde abril de 2022.

El episodio ocurrido en la playa de Gelendzhik concentra así varios elementos de la actual escalada: el uso creciente de drones, el impacto de las operaciones militares sobre zonas civiles, la disputa entre ambos gobiernos por establecer responsabilidades y el aumento de víctimas registrado durante las últimas semanas.