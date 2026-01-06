La ONU advierte que la crisis en Venezuela podría agravarse tras la intervención de EE.UU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación en Venezuela podría empeorar tras la intervención militar de Estados Unidos, que incluyó la detención del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se da en un contexto de fuerte inestabilidad política y diplomática que genera preocupación en la región, incluida la Argentina y provincias como Catamarca, atentas a las consecuencias geopolíticas y económicas del conflicto.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la creciente militarización y el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas podrían profundizar el deterioro de las garantías fundamentales en el país caribeño.

Alerta de la ONU por derechos humanos y estado de excepción

El organismo internacional señaló que el estado de emergencia vigente desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes considerados necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta.

Ante este escenario, Türk instó a "las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos".

El comunicado remarcó que los derechos humanos en Venezuela atraviesan un "continuo deterioro" desde hace aproximadamente una década y advirtió que la situación podría agravarse tras la intervención estadounidense y la declaración del denominado "estado de conmoción exterior", un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades extraordinarias al Estado venezolano en situaciones de conflicto.

Estados Unidos descarta enviar tropas y espera elecciones

En paralelo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó el despliegue de tropas en territorio venezolano y manifestó su expectativa de que se convoquen elecciones en el corto plazo.

Tras participar de una audiencia clasificada con miembros del gobierno de Donald Trump, Johnson afirmó que no prevén "tropas sobre el terreno" en Venezuela y que el objetivo es "coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen".

El legislador participó de la reunión junto a otros congresistas y funcionarios clave de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump anunció que delegará en su gabinete el diálogo con el nuevo gobierno chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada tras la captura de Maduro.

Johnson sostuvo que espera que el proceso electoral se concrete "a corto plazo", aunque aclaró que varios aspectos aún están en definición. Se trata de la vigésima sesión informativa al Congreso desde que Estados Unidos inició el despliegue militar frente a las costas venezolanas en septiembre, que culminó con el operativo del sábado en Caracas y sus alrededores.

China acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional

Desde Pekín, China cuestionó duramente la actuación de Estados Unidos en Venezuela. La vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, afirmó que Washington "viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales" al anteponer su legislación interna.

China sostuvo que ningún país puede erigirse en árbitro del orden jurídico global y reiteró su oposición al uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Según indicó, "el abuso de medios militares solo conduce a crisis mayores".

Además, Pekín expresó su respeto por la soberanía e independencia de Venezuela y por las decisiones adoptadas por su gobierno de acuerdo con su Constitución y sus leyes, tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.