Máxima tensión en México: trasladan a fiscalía los restos de "El Mencho"

Una ambulancia de Servicios Periciales, resguardada por un convoy de la Guardia Nacional, ingresó este lunes a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México. En su interior eran trasladados los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a los de otros tres presuntos integrantes de la organización abatidos el domingo en un operativo del Ejército.

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) practicarán la necropsia de ley a los cuerpos. Las autoridades confirmaron que Oseguera Cervantes murió durante su traslado a Ciudad de México, luego de haber resultado herido en el enfrentamiento ocurrido en su estado natal, Jalisco.

El operativo tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en automóvil al suroeste de Guadalajara, cuando fuerzas del Ejército intentaban capturarlo. Durante la intervención, las tropas fueron atacadas a tiros. Cuatro personas murieron en el lugar y otras tres, entre ellas Oseguera Cervantes, fallecieron posteriormente a causa de las heridas.

Estallido de violencia y temor en 20 estados

La muerte del líder del CJNG desató una reacción violenta por parte de integrantes del cártel en distintas regiones del país. En respuesta al operativo, se registraron más de 250 bloqueos de caminos en 20 estados, con vehículos incendiados y carreteras obstruidas.

Varios estados cancelaron clases y gobiernos locales y extranjeros advirtieron a sus ciudadanos que permanecieran en sus hogares ante la violencia generalizada. Autoridades en Jalisco, Michoacán y Guanajuato informaron que al menos otras 14 personas murieron el domingo, entre ellas siete elementos de la Guardia Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma a la población. A última hora del domingo, las autoridades anunciaron que habían despejado la mayoría de los bloqueos carreteros.

En Guadalajara, capital de Jalisco y segunda ciudad más grande de México, la actividad quedó casi paralizada el domingo. Residentes permanecieron en sus casas mientras la violencia se extendía por la ciudad.

Escenas de miedo en el aeropuerto y en Puerto Vallarta

El impacto de la violencia también se hizo visible en el aeropuerto internacional de Guadalajara. A los pasajeros que arribaron el domingo por la noche se les informó que la terminal operaba con personal limitado. La mayoría de los vuelos hacia la ciudad fueron suspendidos.

Testigos relataron escenas de tensión: pasajeros corriendo y agachados detrás de sillas por temor a nuevos incidentes. Jacinta Murcia, una vendedora de productos de nutrición de 64 años, se encontraba entre quienes transitaban con nerviosismo por el aeropuerto.

"Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. Que haya bloqueos, que haya toque de queda, que pueda pasar algo. Estoy completamente sola", expresó mientras enviaba mensajes a sus hijos, que seguían su ubicación.

En otra parte del aeropuerto, un grupo de mexicanos de edad avanzada se organizaba para regresar a sus hogares. "Mejor que todos vayamos juntos. Con Dios", dijo una mujer.

Videos difundidos en redes sociales mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras una humareda se elevaba a lo lejos.

Un objetivo prioritario para México y Estados Unidos

Oseguera Cervantes dirigía una de las organizaciones criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por el tráfico de:

Fentanilo

Metanfetamina

Cocaína

hacia Estados Unidos. Además, el cártel era conocido por perpetrar ataques contra funcionarios gubernamentales y por su agresividad frente al Ejército, incluidos ataques a helicópteros, el lanzamiento de explosivos desde drones y la instalación de minas.

En 2020, el CJNG llevó a cabo un intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía capitalina y actual secretario federal de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de "El Mencho". En febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que "'El Mencho' era un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio" y elogió al Ejército mexicano.

El embajador estadounidense Ron Johnson destacó que, "bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes".