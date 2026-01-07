León XIV abre su primer consistorio con los cardenales y define las prioridades de su pontificado

El Papa León XIV dará inicio este miércoles 7 de enero al primer consistorio extraordinario de su pontificado, una instancia clave de encuentro, oración y reflexión junto a los miembros del Colegio Cardenalicio. La reunión, que se extenderá también durante el jueves 8, marcará el tono de la nueva etapa del gobierno de la Iglesia y estará orientada a profundizar el discernimiento común sobre los principales desafíos pastorales e institucionales del catolicismo en el mundo actual.

Según informó el Vaticano, los trabajos del consistorio se centrarán en cuatro ejes fundamentales: la exhortación apostólica Evangelii gaudium y la misión evangelizadora de la Iglesia; la constitución apostólica Praedicate evangelium, que redefine el papel de la Curia Romana y su vínculo con las Iglesias particulares; el camino de la sinodalidad como método de gobierno y participación eclesial; y la liturgia como expresión central de la vida de fe.

Se trata del primer consistorio convocado por León XIV desde el inicio de su pontificado y tiene un fuerte carácter programático. La Santa Sede precisó que el encuentro busca "favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal".

Durante dos jornadas, el Papa compartirá con los cardenales momentos de oración, intercambio fraterno y reflexión conjunta, en un clima de comunión eclesial. Muchos de los purpurados que participarán del consistorio ya se encuentran en Roma y este martes formaron parte del rito de cierre de la Puerta Santa y de la celebración de la Misa de la Epifanía, celebraciones que enmarcan litúrgicamente el inicio de esta nueva etapa.

El consistorio se inaugurará este miércoles a las 16 horas (hora local) en la Sala del Sínodo del Vaticano. Las deliberaciones se desarrollarán a puerta cerrada y contarán con la presencia permanente del Papa, quien escuchará las intervenciones de los cardenales y compartirá con ellos los lineamientos que busca imprimir a su pontificado.

Como cierre de las actividades, este jueves León XIV concelebrará una misa junto a los cardenales en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, uno de los espacios de mayor simbolismo para la Iglesia, vinculado al ministerio petrino y a la misión de enseñanza del Papa.

Entre los participantes se destacan dos cardenales argentinos: Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Iglesia en la Argentina, y Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba. Ambos formarán parte de esta instancia de diálogo y acompañamiento al Papa, representando a la Iglesia argentina en un momento clave del nuevo pontificado.

La presencia de Bokalic y Rossi subraya el peso que América Latina y la Iglesia del sur global continúan teniendo en la agenda vaticana, especialmente en temas como la evangelización, la opción por los más pobres, la cercanía pastoral y el fortalecimiento de las Iglesias locales.

El consistorio extraordinario no solo tiene un valor consultivo, sino también simbólico: expresa la voluntad del Papa León XIV de gobernar en comunión con el Colegio Cardenalicio, fortaleciendo una dinámica de escucha, corresponsabilidad y discernimiento compartido. En ese marco, las decisiones y reflexiones que surjan de este encuentro podrían marcar el rumbo de las próximas iniciativas pastorales, institucionales y doctrinales del pontificado.