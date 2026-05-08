León XIV celebra el primer año como Papa con una multitudinaria visita al sur de Italia

El Papa León XIV celebrará este viernes el primer aniversario de su elección como líder de la Iglesia católica con una visita multitudinaria a las ciudades de Pompeya y Nápoles, en el sur de Italia, en una jornada cargada de simbolismo religioso, gestos pastorales y expectativa popular.

La conmemoración se desarrollará luego de semanas atravesadas por tensiones diplomáticas entre el Vaticano y Washington debido a la postura del pontífice frente a la guerra, un escenario que también marcó el clima político y religioso en la antesala del aniversario de su pontificado. León XIV, de 70 años, se convirtió hace un año en el primer estadounidense en ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica. Desde entonces, su figura quedó asociada a una intensa agenda pastoral y a una serie de posicionamientos internacionales que generaron repercusiones dentro y fuera del Vaticano.

El inicio de la jornada en Pompeya

La primera actividad del pontífice tendrá lugar en el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, ubicado cerca de las ruinas de la antigua ciudad romana destruida por una erupción volcánica. El Papa arribará al lugar poco antes de las 9:00 locales para participar de una serie de ceremonias religiosas y encuentros con fieles que llegarán desde distintos puntos de Italia.

El santuario conserva los restos de Bartolo Longo, santo del siglo XIX cuya historia ocupa un lugar central en la identidad espiritual del lugar. Según se informó, Longo recuperó la fe católica después de haber sido sacerdote satánico. Durante su visita, León XIV rezará frente al féretro de cristal que contiene los restos de Longo y posteriormente encabezará una misa multitudinaria.

Las autoridades locales desplegaron un amplio operativo de organización y seguridad para recibir al pontífice. En las horas previas al evento, trabajadores instalaron cientos de sillas frente a la basílica y realizaron pruebas de sonido sobre el escenario desde donde el papa pronunciará su mensaje.

La expectativa de los fieles

La visita despertó una fuerte expectativa entre los habitantes de Pompeya y entre organizaciones religiosas y benéficas de la región. Nicoletta Barbato, una vecina de 51 años que trabaja como voluntaria en una organización que asiste a familias vulnerables, relató que espera poder mostrarle al papa un bebé de cinco meses durante el encuentro.

"La esperanza es que bendiga al bebé de cinco meses", declaró Barbato, quien anticipó que levantará a la niña para que León XIV pueda verla durante el recorrido. Otro residente de la ciudad, Salvatore Pepe, de 44 años, señaló que la enorme cantidad de asistentes podría impedirle acercarse a la plaza principal donde se desarrollarán los actos.

"Vivo a 50 metros de la plaza, así que puedo sacar la cabeza por la ventana", comentó en tono distendido.

El vínculo especial entre León XIV y el santuario

El santuario de Pompeya mantiene además un significado especial dentro del pontificado de León XIV. El Papa mencionó a la Virgen del Rosario de Pompeya durante su primera aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, inmediatamente después de haber sido elegido el 8 de mayo de 2025.

La visita también tiene un fuerte componente histórico por la relación entre el santuario y León XIII, el pontífice del siglo XIX cuyo legado inspiró el nombre elegido por el actual Papa. León XIII fue reconocido especialmente por su defensa de los trabajadores y fue quien declaró basílica pontificia al santuario de Pompeya en 1901.

La figura de Bartolo Longo también ocupa un lugar destacado dentro de esa tradición. El fundador del santuario había sido beatificado por Juan Pablo II en 1980 y posteriormente canonizado por León XIV en octubre de 2025.

El recorrido por Nápoles

Luego de las actividades previstas en Pompeya, León XIV viajará en helicóptero hacia la ciudad de Nápoles para continuar allí su agenda pastoral. En la capital napolitana, el pontífice visitará el Duomo de Nápoles para venerar las reliquias de San Genaro, patrono local y una de las figuras religiosas más veneradas del sur italiano.

Durante la visita, el Santo Padre se pronunciará un discurso en la catedral, saludará a los fieles reunidos en la Piazza del Plebiscito, ofrecerá otro mensaje en la basílica de San Francisco de Paula y recorrerá parte del trayecto en papamóvil. Las autoridades esperan decenas de miles de asistentes tanto en Pompeya como en Nápoles, en una de las movilizaciones religiosas más importantes del año en el sur italiano.

La Piazza del Plebiscito, donde el pontífice saludará a los fieles, es considerada una de las plazas más grandes de Italia y será uno de los principales puntos de concentración durante la jornada.

Una gira marcada por el contexto internacional

La visita de León XIV a Pompeya y Nápoles forma parte de una serie de viajes pastorales breves programados para el verano europeo dentro de Italia.

El recorrido se produce además apenas dos semanas después de una gira del pontífice por cuatro países africanos. Sin embargo, tanto ese viaje como las celebraciones por el aniversario de su pontificado quedaron atravesados por el reciente conflicto diplomático entre el Vaticano y Washington, generado por la postura del papa frente a la guerra.

La jornada en el sur italiano también seguirá una tradición histórica compartida por otros pontífices que visitaron y rezaron en el santuario de Pompeya, entre ellos Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Con esta nueva visita, León XIV consolidará además uno de los rasgos centrales de su primer año de pontificado: una fuerte presencia territorial, marcada por el contacto directo con los fieles y por recorridos pastorales en distintos puntos del mundo y de Italia.