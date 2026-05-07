Estrecho de Ormuz: Irán denuncia ataques estadounidenses contra buques y zonas civiles

El principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, informó el jueves por la noche que el ejército de Estados Unidos ejecutó ataques contra dos buques iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz y realizó, de manera simultánea, bombardeos aéreos sobre zonas civiles en el sur del país.

Según la versión oficial iraní, las operaciones militares se desarrollaron en la provincia de Hormozgan y en la isla de Qeshm, en acciones que, de acuerdo con las autoridades iraníes, contaron con la cooperación de algunos estados de la región.

El portavoz del cuartel general, Ebrahim Zolfaghari, calificó las acciones estadounidenses como "agresivas y terroristas" y sostuvo que constituyeron una violación directa del alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos. Sus declaraciones fueron difundidas por medios iraníes durante la noche del jueves.

Los buques alcanzados y las zonas atacadas

Zolfaghari detalló que uno de los barcos atacados era un petrolero iraní que navegaba desde aguas territoriales cercanas a Jask con dirección al estrecho de Ormuz. El segundo buque, según explicó, ingresaba al estrecho en las inmediaciones de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz iraní también precisó los puntos donde se habrían producido los bombardeos sobre territorio civil. Las zonas afectadas fueron:

Bandar-e Khamir , en la provincia de Hormozgan.

, en la provincia de Hormozgan. Sirik , también ubicada en Hormozgan.

, también ubicada en Hormozgan. La isla de Qeshm, en el sur de Irán.

Las denuncias iraníes colocan nuevamente al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión regional. La vía marítima es uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo y cualquier incidente militar en la zona genera repercusiones políticas y estratégicas de alcance internacional.

La respuesta militar iraní

Tras los ataques denunciados, las fuerzas armadas iraníes respondieron de manera inmediata, según indicó el propio Zolfaghari. El vocero afirmó que Irán lanzó operaciones contra buques militares estadounidenses localizados:

Al este del estrecho de Ormuz .

. Al sur del puerto iraní de Chabahar.

De acuerdo con el comandante iraní, las acciones provocaron "daños considerables" en las embarcaciones estadounidenses. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el alcance de esos daños ni sobre posibles consecuencias humanas derivadas de los enfrentamientos.

En sus declaraciones, Zolfaghari remarcó que tanto Estados Unidos como los países que respaldan sus acciones "deben saber que Irán responderá con contundencia a cualquier agresión sin dudarlo". La afirmación refuerza el tono de confrontación que domina el escenario regional desde hace semanas.

Explosiones en el sur de Irán y en Teherán

En paralelo a las denuncias militares, medios iraníes reportaron durante la noche del jueves varias explosiones en distintas ciudades del sur del país y también en la capital, Teherán.

La agencia oficial de noticias IRNA informó que se escucharon dos fuertes explosiones en el oeste de la capital iraní. Según el reporte, tras las detonaciones se activó el sistema de defensa antiaérea durante varios minutos.

La secuencia de explosiones y la respuesta defensiva incrementaron la percepción de escalada militar en distintos puntos del territorio iraní, especialmente en momentos en que las autoridades de Teherán sostenían que el alto el fuego seguía vigente hasta los recientes ataques denunciados.

Ataque contra una base naval en Minab

La agencia semioficial Mehr informó además sobre un ataque estadounidense e israelí contra una base naval ubicada en el condado de Minab, dentro de la provincia de Hormozgan, ocurrido durante la madrugada del viernes.

El reporte citó declaraciones del gobernador de Minab, Mohammad Radmehr, quien aseguró que el ataque no dejó víctimas fatales ni heridos.

La referencia a una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel agrega un nuevo elemento a la crisis, en un contexto regional marcado por enfrentamientos previos y por una frágil tregua alcanzada semanas atrás.

Un alto el fuego bajo presión

Irán, Estados Unidos e Israel habían alcanzado un alto el fuego el 8 de abril, después de 40 días de combates. Ese ciclo de enfrentamientos comenzó el 28 de febrero, con ataques estadounidenses e israelíes, según la información difundida por medios iraníes.

La denuncia presentada ahora por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya coloca ese acuerdo en una situación crítica. Las acusaciones de violación de la tregua, los ataques denunciados sobre objetivos civiles y las respuestas militares en zonas marítimas estratégicas reabren un escenario de alta tensión en el Golfo.

La sucesión de explosiones reportadas en Teherán y en el sur iraní, sumadas a las operaciones navales en el estrecho de Ormuz y en las cercanías de Chabahar, reflejan una escalada que amenaza con deteriorar aún más la estabilidad regional alcanzada tras el acuerdo de abril.