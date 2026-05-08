Misterio en Valencia: buscan a un argentino desaparecido tras dejar su camioneta en un taller

La policía española inició la búsqueda de Gracian Scalco, un ciudadano argentino residente en la zona de Valencia, cuya desaparición fue denunciada en las últimas horas luego de una situación que rápidamente despertó inquietud entre sus allegados y las autoridades locales.

Según la información difundida por organismos españoles, Scalco fue visto por última vez el martes pasado en un taller mecánico de la localidad de L'Eliana, situada a unos 20 kilómetros de Valencia. Ese fue el último punto confirmado sobre sus movimientos antes de que se perdiera todo contacto con él.

El caso comenzó a tomar dimensión cuando el hombre no regresó a retirar su camioneta del establecimiento donde la había dejado. La ausencia prolongada llamó la atención tanto del mecánico como de sus familiares, especialmente porque, de acuerdo con lo señalado por allegados, todas sus pertenencias personales permanecían dentro del vehículo.

Ese detalle fue considerado determinante para encender las alarmas. La falta de comunicación y el hecho de que no hubiera regresado por sus objetos personales generaron preocupación inmediata entre quienes lo conocen.

El rol de la Guardia Civil y la difusión del alerta

Tras la denuncia realizada por familiares y personas cercanas, la Guardia Civil tomó intervención de manera inmediata. A partir de ese momento se emitió un alerta de búsqueda con el objetivo de localizar al argentino y obtener información que permitiera reconstruir sus últimos desplazamientos.

La búsqueda no sólo se desplegó en el ámbito policial. El caso también comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde allegados compartieron imágenes y datos personales para intentar ampliar el alcance del pedido de colaboración ciudadana.

La difusión digital del caso se transformó en una herramienta clave para intentar obtener pistas sobre el paradero de Scalco. En este contexto, las autoridades españolas continúan trabajando sobre las últimas referencias conocidas y sobre el entorno donde fue visto por última vez.

Una vida reconstruida en España

Gracian Scalco tiene 52 años y es oriundo de Monte Grande, en la zona sur del conurbano bonaerense. Antes de instalarse en España, se desempeñaba como gerente del colegio Grilli, institución en la que desarrolló su actividad laboral hasta su partida del país.

En 2025 decidió emigrar junto a su familia y radicarse en territorio español. Actualmente vivía con su esposa y sus cuatro hijos en la localidad de Ribarroja del Turia, una pequeña comunidad ubicada en las afueras de Valencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Scalco todavía se encontraba en la búsqueda de trabajo. Esa situación formaba parte de la nueva etapa que atravesaba junto a su familia desde su llegada a España.

La desaparición del argentino generó conmoción tanto entre quienes compartieron su vida en Argentina como en el entorno que había comenzado a construir en Valencia. La incertidumbre sobre lo ocurrido mantiene en vilo a familiares y allegados, mientras la investigación intenta avanzar sobre las últimas horas previas a su desaparición.

Los últimos movimientos bajo análisis

Uno de los principales focos de atención de la investigación está puesto en la secuencia previa a la desaparición. El hecho de que Scalco haya dejado su camioneta en el taller de L'Eliana y luego no regresara a retirarla constituye, hasta ahora, el último registro confirmado de su actividad.

Entre los elementos que analizan las autoridades se encuentran:

El horario exacto en que fue visto por última vez.

Las pertenencias personales halladas dentro del vehículo.

Los contactos y comunicaciones previas a su desaparición.

Los movimientos realizados en la zona de L'Eliana y alrededores.

Los testimonios de familiares, allegados y trabajadores del taller mecánico.

La localidad de L'Eliana, ubicada a corta distancia de Valencia, se convirtió así en el epicentro de una búsqueda que continúa abierta y que mantiene una fuerte expectativa tanto en España como en Argentina.

Expectativa y preocupación entre familiares y allegados

Mientras avanza el operativo, el círculo íntimo de Scalco permanece a la espera de novedades concretas sobre su paradero. La falta de señales desde el martes pasado profundizó la preocupación de familiares y amigos, especialmente por las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

El hecho de haber dejado todas sus pertenencias dentro del vehículo y no haber regresado posteriormente al taller fue interpretado por quienes lo conocen como una conducta fuera de lo habitual. Esa situación motivó la rápida reacción de su entorno y el posterior aviso a la Guardia Civil.

Por estas horas, la investigación continúa abierta y la difusión del alerta se mantiene activa en distintos canales, en un intento por obtener información que permita esclarecer qué ocurrió con el argentino desaparecido en Valencia.