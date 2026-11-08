León XIV se despidió de Uruguay con un tradicional asado antes de llegar a Argentina

El Papa León XIV se despidió de Uruguay con una particular escena que combinó la tradición gastronómica del país con el cierre de su agenda en territorio uruguayo. Antes de emprender su viaje hacia la Argentina, el Sumo Pontífice compartió un almuerzo con los obispos locales y posó junto al asador y un corte de carne, en una imagen que reflejó el carácter tradicional de la comida elegida para la despedida.

El encuentro tuvo lugar en una casa de retiros, donde el Papa almorzó con la cúpula de obispos uruguayos. Se trató de una actividad privada y de carácter reservado, desarrollada luego de la multitudinaria misa matutina que León XIV había encabezado en Florida.

La jornada marcó así el tramo final de la visita del Santo Padre a Uruguay. El almuerzo con los representantes de la Iglesia uruguaya constituyó la última actividad de carácter hermético antes de que el Pontífice regresara a Montevideo para abordar el avión que lo trasladará a Buenos Aires.

La despedida gastronómica, con un tradicional asado como protagonista, también quedó reflejada en la imagen del Papa junto al asador y la carne. La escena se produjo en la previa de una nueva etapa de su visita, esta vez en la Argentina, donde se desarrollarán las actividades previstas para recibirlo.

🇺🇾 🥩 En la previa de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV sorprendió en Montevideo al posar junto al parrillero de una iglesia sosteniendo un pedazo de asado, en una imagen compartida por el padre Pereira Chaparro. 📲 Mantenete informado en https://t.co/fhTbHdYMfR https://t.co/ZyjJSXyG6R — Perfil.com (@perfilcom) November 8, 2026

La última actividad privada antes de regresar a Montevideo

La agenda de León XIV en Uruguay tuvo como uno de sus momentos centrales la multitudinaria misa celebrada durante la mañana en Florida. Tras esa convocatoria religiosa, el Papa compartió un almuerzo privado con la cúpula de obispos uruguayos.

La reunión se desarrolló en una casa de retiros y fue considerada la última actividad reservada antes de que el Sumo Pontífice emprendiera el regreso a la capital uruguaya para continuar con los pasos previstos en el protocolo oficial.

El almuerzo permitió reunir al Papa con los obispos del país vecino en un ámbito privado, previo a la ceremonia de despedida. La actividad se mantuvo dentro de un esquema de agenda acotado, debido a la proximidad del viaje hacia la Argentina y al cumplimiento de los horarios establecidos para el traslado aéreo.

Mientras León XIV compartía el encuentro con los representantes de la Iglesia uruguaya, la comitiva vaticana trabajaba contrarreloj para organizar los últimos movimientos del viaje. La coordinación debía contemplar la ceremonia protocolar en el aeropuerto, el despegue hacia Buenos Aires y el posterior arribo a la capital argentina.

El cronograma de despedida en el aeropuerto de Carrasco

La salida de León XIV de Uruguay estará marcada por una ceremonia oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. El acto de despedida está previsto para las 15:10, antes de que el vuelo papal parta definitivamente rumbo a Buenos Aires.

El cronograma establecido contempla tres momentos centrales para el traslado del Santo Padre:

15:10 - Ceremonia de despedida: acto protocolar en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.

15:30 - Despegue oficial: partida del vuelo papal con destino a Buenos Aires.

16:30 - Aterrizaje: arribo al Aeroparque Jorge Newbery, donde el Gobierno nacional preparó un fuerte operativo de recepción.

La ceremonia de despedida representa el último acto oficial de León XIV en territorio uruguayo. A partir de ese momento, la comitiva papal iniciará el traslado hacia la Argentina, de acuerdo con los horarios previstos para la jornada.

El despegue está programado para las 15:30, mientras que el arribo al Aeroparque Jorge Newbery se estima para las 16:30. La recepción en Buenos Aires contará con un importante dispositivo organizado por el Gobierno nacional.

Buenos Aires, el próximo destino del Pontífice

El viaje hacia la Argentina abrirá una nueva etapa en la agenda de León XIV. Luego de concluir sus actividades en Uruguay, el Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires, donde está previsto un fuerte operativo de recepción preparado por las autoridades nacionales.

La llegada al Aeroparque Jorge Newbery, prevista para las 16:30, será uno de los momentos centrales de la jornada. El traslado se realizará inmediatamente después de la ceremonia de despedida en Montevideo y del vuelo papal que partirá a las 15:30.

En el marco de su visita a la Argentina, uno de los acontecimientos esperados será el encuentro cara a cara con el presidente Javier Milei. La comitiva vaticana trabaja para cumplir con el estricto protocolo oficial que precede a esa instancia.

De esta manera, la despedida de Uruguay quedará marcada por una combinación de actividades religiosas, encuentros privados y actos protocolares. La multitudinaria misa matutina en Florida, el almuerzo con los obispos uruguayos en una casa de retiros y la imagen del Papa junto al asador y un corte de carne conformaron los últimos momentos de León XIV en el país vecino.