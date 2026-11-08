Polonia calificó como un acto de terrorismo el tiroteo que dejó seis muertos en Cracovia

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió este domingo una investigación por un "delito de carácter terrorista" tras el tiroteo indiscriminado ocurrido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia, uno de los puntos centrales de la ciudad. El ataque dejó seis personas muertas y otras 15 heridas, cinco de ellas extranjeras. El presunto autor, un joven polaco de 24 años, fue detenido y permanece hospitalizado en estado crítico.

Según la información difundida por el organismo judicial, la investigación está a cargo de un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional. El comunicado fue publicado en la red social X y precisó que las actuaciones comprenden tanto el asesinato de seis personas con arma de fuego como el intento de asesinato de numerosas otras, entre ellas agentes de la Policía.

La Fiscalía fue categórica al definir la naturaleza del hecho: "Los hechos constituyen un delito de carácter terrorista", señaló en su comunicado. La calificación se encuentra en el marco de una investigación que busca establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con los datos proporcionados, el agresor irrumpió el sábado con un automóvil en la plaza mayor de Cracovia y abrió fuego de manera indiscriminada contra los viandantes. Después de disparar, huyó del lugar y fue abatido por agentes policiales, quienes lograron detenerlo. El joven resultó herido de gravedad durante el procedimiento.

El saldo informado hasta el momento incluye:

Seis personas fallecidas como consecuencia de los disparos.

Quince personas heridas, cinco de ellas de nacionalidad extranjera.

El presunto atacante, un ciudadano polaco de 24 años, detenido y en estado crítico.

La investigación por el asesinato de las víctimas y el intento de asesinato de otras personas, incluidos efectivos policiales.

Víctimas de cinco países y datos sobre los fallecidos

La portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, informó este domingo a través de X que entre las personas fallecidas y heridas se encuentran ciudadanos de cinco países: el Reino Unido, Austria, Alemania, Rusia y Portugal.

Entre las seis víctimas mortales se cuentan cuatro mujeres y dos hombres. La información oficial identificó entre ellas a un ciudadano británico de 32 años y a una mujer extranjera de 51 años, cuya nacionalidad todavía no fue revelada.

La presencia de ciudadanos de distintas nacionalidades entre las víctimas amplió el alcance de la información difundida por las autoridades polacas. Sin embargo, hasta el momento no se comunicaron otros datos oficiales sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre las circunstancias particulares en las que cada una resultó alcanzada por los disparos.

El ataque ocurrió en la plaza del Mercado de Cracovia, donde el sospechoso habría disparado contra personas que circulaban por el lugar. La Fiscalía mantiene bajo investigación tanto las muertes como las lesiones provocadas durante el episodio, sin limitar las actuaciones a las víctimas fatales.

La investigación también incluye el intento de asesinato de numerosas personas, entre ellas agentes de la Policía que intervinieron durante la secuencia que terminó con la detención del atacante.

La investigación por el asesinato de tres familiares en Ostrowiec Swietokrzyski

En paralelo al expediente por el tiroteo en Cracovia, la Fiscalía investiga como asesinato con arma de fuego el hallazgo de los cuerpos de la madre, la hermana y el padre del detenido en una vivienda de Ostrowiec Swietokrzyski, localidad situada a unos 110 kilómetros de Cracovia.

El organismo judicial indicó que las pruebas reunidas hasta el momento apuntan a que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona. No obstante, la Fiscalía no confirmó oficialmente que el sospechoso detenido por el ataque en la plaza del Mercado sea también el autor de los asesinatos de sus familiares.

"Las pruebas recopiladas indican que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona", señaló la Fiscalía, sin avanzar una confirmación sobre la identidad del responsable.

La conexión entre los dos episodios constituye una de las líneas centrales de las actuaciones judiciales. Por un lado, se analiza el ataque indiscriminado que dejó seis muertos y 15 heridos en Cracovia. Por otro, se intenta esclarecer el hallazgo de los tres cuerpos en Ostrowiec Swietokrzyski.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, había señalado la víspera que el detenido poseía una licencia de armas y estaba "fascinado con ideologías de extrema derecha". Sin embargo, las autoridades todavía no difundieron información oficial que permita establecer el perfil completo del sospechoso ni los motivos que habrían impulsado los hechos.

El detenido permanece en estado crítico

El gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, Krzysztof Jan Kleczar, informó este domingo que el detenido se encuentra en estado crítico en un hospital. El joven de 24 años continúa bajo investigación. Por el momento, las autoridades no han revelado información oficial sobre su perfil ni sobre las motivaciones del ataque. La situación médica del sospechoso y el desarrollo de las diligencias judiciales mantienen abierto el proceso de esclarecimiento.

La Fiscalía Nacional informó que, desde el primer momento, fiscales de distintas unidades llevaron adelante diligencias procesales. Las tareas incluyeron reconocimientos e inspecciones oculares, primero en Cracovia y posteriormente en Ostrowiec Swietokrzyski.

Las actuaciones se extendieron durante toda la noche y continuaban en curso este domingo, según el comunicado del organismo. "Estas actuaciones se prolongaron durante toda la noche y continúan en curso", indicó la Fiscalía.

Las actuaciones judiciales continúan en dos escenarios

La investigación se desarrolla en dos localidades y abarca hechos de extrema gravedad. En Cracovia, el expediente contempla el asesinato de seis personas mediante el uso de armas de fuego y el intento de asesinato de otras, incluidos policías. En Ostrowiec Swietokrzyski, se busca esclarecer la muerte de tres familiares del detenido.

Aunque la Fiscalía señaló que las pruebas indican que ambos episodios fueron cometidos por una misma persona, todavía no confirmó que esa persona sea el joven detenido tras el tiroteo. La información sobre su licencia de armas y su supuesta fascinación por ideologías de extrema derecha fue aportada por el ministro del Interior, pero no constituye una explicación oficial sobre los motivos del ataque.

La calificación de delito de carácter terrorista fue comunicada por la Fiscalía Nacional de Polonia, que mantiene las diligencias abiertas. Las autoridades continúan con las inspecciones, los reconocimientos y la recopilación de pruebas en ambos escenarios, mientras el sospechoso permanece hospitalizado en estado crítico.

El avance de la investigación deberá determinar la secuencia completa de los hechos, la posible relación entre los asesinatos de Ostrowiec Swietokrzyski y el tiroteo de Cracovia, así como las circunstancias que rodearon el ataque que dejó seis muertos y 15 heridos.