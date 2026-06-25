León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela

El Papa León XIV dispuso el envío de 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela apenas se conoció la noticia de los sismos que devastaron amplias regiones del país sudamericano. La información fue difundida este jueves por Vatican News, el sitio oficial del Vaticano, que además acompañó el anuncio con una descripción dramática del cuadro de situación en las zonas afectadas y una referencia directa al delicado contexto socioeconómico que atraviesa el país.

Según el informe, la suma girada por el pontífice será destinada a los máximos responsables de la Iglesia venezolana a través de la Limosnería Apostólica, el organismo que canaliza este tipo de asistencia desde la Santa Sede. El gesto del Papa se conoció en un momento en el que la emergencia humanitaria se extiende sobre el terreno, con comunidades afectadas por los daños materiales, la interrupción de servicios y la necesidad de refugio inmediato para numerosas familias.

La dimensión del desastre quedó reflejada en el caso del estado costero de La Guaira, señalado como el territorio más afectado. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo calificó como "zona catastrófica", una definición que resume la gravedad del impacto de los terremotos en esa región y que fue acompañada por testimonios directos de miembros de la Iglesia local.

La Guaira, en el centro de la devastación

Uno de esos testimonios fue el del obispo Pablo Modesto González Pérez, quien describió con crudeza la situación que atraviesa la diócesis. "Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes", declaró, en una frase que sintetiza tanto la precariedad de las condiciones actuales como el alcance de los daños estructurales producidos por los sismos.

La falta de energía eléctrica, los derrumbes en edificios eclesiásticos y la afectación generalizada de la población configuran un escenario de emergencia que excede el daño material puntual y se proyecta sobre la vida cotidiana de toda la zona. La Guaira aparece así como el epicentro de una crisis donde la Iglesia no sólo releva los daños sufridos por sus propios espacios, sino que también se convierte en una estructura de contención para los damnificados.

En ese marco, la respuesta de organizaciones católicas internacionales comenzó a desplegarse en paralelo con la asistencia enviada desde Roma. Marco Mencaglia, director de proyectos de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS) Internacional, explicó el enfoque adoptado por la fundación ante la emergencia: "Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho en momentos de crisis: abrir nuestras puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y llevar esperanza allí donde se ha extendido el miedo". A esa definición sumó otra certeza: la fundación seguirá acompañando a las comunidades afectadas "con ayuda y oraciones".

La Iglesia venezolana, entre los daños y la red de contención

La respuesta eclesial no se limitó a la evaluación de los destrozos. Sobre el terreno, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, informó a su regreso de una visita a la zona afectada que "muchas" parroquias "presentan graves daños estructurales". A ese cuadro sumó el deterioro de la catedral y de unas doce iglesias que también resultaron dañadas por los terremotos.

El panorama descrito por Biord Castillo muestra el doble rol que comenzó a asumir la Iglesia venezolana desde el inicio de la crisis: por un lado, como institución directamente golpeada por el impacto de los sismos sobre templos, seminarios y edificios religiosos; por otro, como una de las principales redes de contención social en medio de la emergencia.

El propio arzobispo explicó que muchas parroquias acogieron a personas para que pudieran pasar la noche en sus instalaciones, una medida de urgencia ante la necesidad de refugio. Además, informó que ya se puso en marcha una red de solidaridad a través de las Cáritas parroquiales, mecanismo con el que la Iglesia busca organizar la ayuda en cada comunidad afectada.

Ese entramado de asistencia se ve reforzado por la decisión de Caritas Internationalis, que también anunció una dotación de 100.000 euros para la ayuda de emergencia, en colaboración con Cáritas Venezuela y su red de unos 30.000 voluntarios. De ese modo, la respuesta humanitaria vinculada a la Iglesia se apoya tanto en la contribución extraordinaria enviada por León XIV como en la movilización territorial de una estructura de voluntariado extendida en todo el país.

Un balance humano menos grave de lo temido

En su evaluación de la tragedia, Biord Castillo subrayó que el balance humano podría haber sido mucho más grave. Según explicó, una de las razones que evitó un escenario aún peor fue que el terremoto se produjo en un día festivo. "Gracias a Dios era un día festivo", señaló, antes de detallar el contraste que marcó la diferencia en la cantidad de víctimas.

"Si hubiera sido un día laborable, con colegios, oficinas y tiendas abiertas, el número de víctimas habría sido mucho mayor", estimó el arzobispo. La observación introduce un dato central en la dimensión humana de la catástrofe: aunque el impacto material fue severo y el daño sobre la infraestructura religiosa y urbana es amplio, la circunstancia del calendario evitó, según la evaluación eclesiástica, una tragedia aún más profunda en términos de vidas afectadas.

Sin embargo, esa menor gravedad relativa en el balance humano no modifica el carácter crítico de la situación actual. La diócesis de La Guaira sigue siendo el punto más sensible de la emergencia, con edificios dañados, falta de electricidad y comunidades enteras atravesadas por la incertidumbre. La frase de monseñor González Pérez, reiterada en el informe, vuelve a condensar ese escenario: "Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes".

La catástrofe y el peso de la crisis económica

El informe de Vatican News no se limita a la dimensión humanitaria inmediata del desastre. También incorpora una lectura sobre el contexto estructural en el que se produce la catástrofe y detiene su atención en un artículo del diario británico Financial Times, que revela que Venezuela se prepara para poner en marcha lo que podría convertirse en la mayor reestructuración de deuda soberana jamás realizada.

Según ese reporte citado por el Vaticano, en las próximas semanas el Gobierno venezolano dará a conocer una deuda pública total de unos 240 mil millones de dólares, una cifra muy superior a las estimaciones anteriores. El objetivo, de acuerdo con esa información, es alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de que termine el año y devolver al país a los mercados internacionales, luego de casi una década de aislamiento financiero.

La referencia no aparece en el informe como un dato lateral, sino como parte del marco en el que se inscribe la emergencia provocada por los terremotos. Vatican News concluye que se trata de "una carga financiera que, ante una catástrofe natural de tal magnitud y una situación político-social compleja, podría volverse aún más agobiante".

Esa observación final conecta el drama inmediato de los sismos con un escenario más amplio de vulnerabilidad nacional. La ayuda de 100.000 euros enviada por León XIV, la asistencia adicional de Caritas Internationalis, los testimonios de obispos y arzobispos sobre la devastación en parroquias, seminarios e iglesias, y la movilización de una red de 30.000 voluntarios aparecen, así, insertos en un país que no sólo enfrenta las consecuencias de una catástrofe natural, sino también el peso de una crisis económica, financiera y social de gran escala. En ese cruce entre destrucción, asistencia y fragilidad estructural se ubica el cuadro que hoy describe el Vaticano sobre Venezuela.