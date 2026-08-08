Un helicóptero turístico cayó en Río de Janeiro: al menos cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron hoy sábado al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro (sureste), informaron los bomberos.

Las autoridades confirmaron cuatro muertos (el piloto de la aeronave y tres pasajeras), pero todavía no han divulgado la identidad de los fallecidos ni detalles completos sobre los ocupantes del helicóptero.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro fue movilizado para atender el accidente, luego de que una aeronave del Grupo de Operaciones Aéreas localizara los restos del helicóptero en una zona de vegetación densa y de difícil acceso.

Equipos especializados se desplazaron por tierra hasta el lugar para combatir un incendio registrado tras la caída de la aeronave, un Robinson R 44, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Las causas se desconocen, aunque los especialistas trabajan para completar las labores de rescate y esclarecer las circunstancias de la caída.