León XIV expresó su preocupación por la "alarmante situación en Ceuta"

El papa León XIV volvió a pronunciarse sobre uno de los escenarios de mayor tensión humanitaria de los últimos días al expresar su "preocupación" por la "alarmante situación en Ceuta". Durante el rezo del Ángelus de este domingo, celebrado en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice pidió que prevalezcan las soluciones diplomáticas para resolver los conflictos y confió en que, por intercesión de la Virgen de África, sea posible alcanzar un escenario de paz, estabilidad y justicia.

Las palabras del Pontífice se produjeron en un contexto marcado por la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma española y por el nuevo conflicto diplomático abierto entre España y Marruecos, mientras continúan las tareas de control fronterizo y el balance de víctimas sigue en aumento.

El mensaje de León XIV estuvo centrado en la necesidad de privilegiar el diálogo y las vías diplomáticas como herramientas para superar los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo, al tiempo que dedicó una oración especial a quienes padecen las consecuencias de la violencia.

Una oración por la paz y por las víctimas

Tras el rezo del Ángelus, el Papa dirigió un mensaje en el que renovó su llamado a la paz y pidió que cesen los enfrentamientos armados. En ese marco expresó: "Continuemos rezando por la paz para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones a los conflictos. Recordemos a las víctimas de las hostilidades, sobre todo a los débiles e indefensos, niños, ancianos y enfermos. Que el Señor dé consuelo a quienes sufren y bendiga la obra de quienes llevan ayuda y consolación".

Además de referirse de manera general a los conflictos internacionales, León XIV hizo una mención específica a la situación que atraviesa Ceuta.

El Pontífice manifestó seguir con "preocupación" la evolución de los acontecimientos en esa ciudad y señaló que reza para que Dios permita, por intercesión de la Virgen de África, que "se encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia".

Con estas expresiones, el Papa volvió a colocar el énfasis en la búsqueda de acuerdos diplomáticos como vía para resolver los conflictos y aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas.

¿Qué dijo la Iglesia española?

Mientras continúa la crisis en Ceuta, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, también se pronunció sobre la situación. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el también arzobispo de Valladolid reflexionó sobre el uso de los movimientos migratorios como instrumento de presión política y realizó una advertencia sobre el papel que la demografía puede desempeñar en el escenario internacional.

En ese sentido sostuvo que "la demografía es un arma".

Asimismo, afirmó: "La biopolítica es clave en el actual poder mundial. Se juega con la vida y se utiliza a las personas -sus sueños, hambre, sexualidad y datos- en favor del lucro y del poder".

Sus declaraciones hicieron referencia al contexto generado por la crisis en Ceuta y al conflicto diplomático surgido entre España y Marruecos.

Una frontera bajo vigilancia permanente

En paralelo a los pronunciamientos institucionales, la situación en la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, presentó este domingo un escenario de relativa calma. Durante las primeras horas de la jornada no se registraron nuevos intentos de ingreso por el espigón fronterizo, aunque un pequeño grupo integrado por una decena de personas intentó acceder a territorio español a nado.

Según la información disponible, esas personas fueron controladas por personal del Ejército. El operativo de seguridad desplegado tanto en el ámbito marítimo como terrestre fue sensiblemente inferior al implementado durante el sábado.

No obstante, efectivos del Ejército de Tierra permanecieron en la zona reforzando los servicios y brindando apoyo a la Guardia Civil.

El balance de la crisis migratoria

Mientras continúa el operativo de seguridad, las autoridades mantienen las tareas relacionadas con la crisis humanitaria. Las Fuerzas de Seguridad del Estado estiman que alrededor de 73.500 migrantes ya abandonaron Ceuta y regresaron hacia Marruecos.

Al mismo tiempo, continúan las tareas de recuperación de cuerpos en el mar. De acuerdo con fuentes policiales, la cifra de fallecidos ascendió este domingo a 71 personas.

Las mismas fuentes indicaron que el número de víctimas fatales podría seguir aumentando, con la posibilidad de alcanzar incluso el centenar. Este balance refleja la dimensión de la crisis que atraviesa la zona fronteriza y constituye el contexto en el que se produjeron tanto el mensaje del papa León XIV como las declaraciones de representantes de la Iglesia española.