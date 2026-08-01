Un gesto de Messi alimentó la expectativa por su regreso con Inter Miami tras el Mundial

La expectativa por el regreso de Lionel Messi a las canchas crece en Estados Unidos. El capitán de la Selección argentina publicó una historia en sus redes sociales con el anuncio oficial del partido entre Inter Miami y Columbus Crew, un gesto que los hinchas interpretaron como una posible señal de su vuelta tras el Mundial 2026.

Si bien su participación todavía no está confirmada, la publicación del rosarino alimentó las especulaciones sobre una posible reaparición este sábado, luego del descanso posterior a la final mundialista.

Aunque el reglamento de la FIFA le otorgaba 21 días de licencia tras la derrota de Argentina frente a España, Messi decidió acortar ese período y regresó a los entrenamientos apenas diez días después. El miércoles aterrizó en Miami antes del amanecer y horas más tarde ya trabajaba junto al resto del plantel. Rodrigo De Paul también se reincorporó a las prácticas el viernes.

El cuerpo técnico mantiene el misterio

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, evitó confirmar si Messi será convocado para enfrentar a Columbus Crew.

"Estamos hablando con Messi, pero llegó hace poco. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero estamos muy contentos de que haya regresado y nos alegra verlo nuevamente con el grupo", expresó el técnico.

La decisión se conocerá poco antes del encuentro, programado para las 20:30 (hora argentina), con transmisión de Apple TV.

También podría reaparecer en la Copa de Ligas

Otra posibilidad es que tanto Messi como De Paul vuelvan a la competencia el próximo miércoles, cuando Inter Miami inicie su participación en la Copa de Ligas frente a Atlético de San Luis. Luego deberá enfrentar a Monterrey y León, también como local.

Inter Miami quiere extender su gran momento

El conjunto estadounidense llega con seis triunfos consecutivos y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este, a solo dos puntos del líder Nashville SC.

Sin embargo, afrontará el compromiso con varias bajas importantes. Germán Berterame continúa lesionado, Tadeo Allende sigue recuperándose de una operación de rodilla, mientras que Telasco Segovia e Ian Fray deberán cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte, Columbus Crew intentará dar el golpe para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs, luego de vencer en su última presentación a FC Cincinnati.

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