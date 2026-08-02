Trump asegura que existen bases para un acuerdo que pondría fin a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que los países aliados de Washington en Oriente Medio alcanzaron un acuerdo sobre los parámetros de un eventual entendimiento destinado a poner fin a la guerra con Irán. A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que, como consecuencia de esos avances, decidió abstenerse por el momento de autorizar nuevos ataques dentro del conflicto que enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán.

El anuncio se produjo en un escenario de elevada tensión regional, luego de semanas marcadas por enfrentamientos militares, ataques cruzados y negociaciones interrumpidas. Según expresó Trump, las conversaciones habrían permitido avanzar en un acuerdo preliminar cuyos términos ya fueron aceptados por distintos actores involucrados en el conflicto.

En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó: "Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo".

De acuerdo con esa declaración, la decisión de no avanzar con nuevas acciones militares responde a la existencia de un marco de entendimiento que, según indicó, podría abrir una nueva etapa en las negociaciones.

Los puntos incluidos en el acuerdo preliminar

Trump explicó que el entendimiento alcanzado contempla dos aspectos centrales considerados prioritarios por las partes involucradas. Según indicó, el acuerdo incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán.

Asimismo, sostuvo que Israel aceptó sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo definitivo con Irán, con el objetivo de poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero de este año. Estas definiciones representan, según el mandatario estadounidense, los pilares sobre los que se desarrollará la próxima etapa de las conversaciones diplomáticas.

Una bajo máxima tensión

El anuncio de Trump se produjo mientras la situación en Medio Oriente continúa caracterizada por un elevado nivel de inestabilidad.

Las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente recomendaron a los ciudadanos estadounidenses considerar la posibilidad de abandonar la región debido al escenario generado por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz dispuesto por Irán.

La advertencia diplomática refleja el contexto de incertidumbre que continúa predominando pese al anuncio sobre el avance de las negociaciones.

El antecedente de junio

El conflicto ya había registrado un intento previo de acercamiento entre las partes. El 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un marco de entendimiento destinado a poner fin a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Ese acuerdo permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de un plazo de dos meses de negociación orientado a alcanzar un acuerdo nuclear definitivo. Sin embargo, según la información difundida, ese proceso no logró consolidarse.

Posteriormente se registraron nuevos ataques entre las partes, situación que llevó a Trump a dar por terminado aquel marco de entendimiento. Como respuesta, Irán anunció nuevamente el bloqueo del estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que, antes del inicio de la guerra, circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo.

La escalada militar en las últimas semanas

Durante las últimas semanas, el conflicto registró un incremento de la violencia en distintos puntos de Medio Oriente. Según la información conocida, se produjo la muerte de soldados estadounidenses durante ataques iraníes contra Jordania e Irak.

Además, Arabia Saudí ingresó al conflicto mediante un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak, ampliando la dimensión regional del enfrentamiento. Estos acontecimientos precedieron al anuncio realizado por Donald Trump sobre la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo político.

Trump y Mohammed bin Salman

Antes de la publicación realizada por el presidente estadounidense, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump. Según la información publicada inicialmente por el medio Axios, durante ese contacto el dirigente saudí expresó su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos profundizara la ofensiva militar contra Irán.

De acuerdo con una persona informada sobre el contenido de la llamada, la inquietud saudí radicaba en la posibilidad de que Washington decidiera atacar la infraestructura energética iraní u otros objetivos estratégicos. Según esa fuente, Arabia Saudí considera que una acción de ese tipo podría provocar una respuesta iraní contra la infraestructura energética del reino saudí y de otros países ubicados en la región del golfo Pérsico.

Las fuentes saudíes también señalaron que, durante la conversación del sábado, Mohammed bin Salman buscó obtener precisiones de Trump respecto de las posibles medidas que evaluaba adoptar contra Irán.

Por otra parte, un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó mantener el anonimato por no estar autorizado a realizar declaraciones públicas, confirmó que ambos mandatarios mantuvieron la conversación telefónica este sábado, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido del diálogo.