León XIV llamó a los empresarios argentinos a construir una economía al servicio del bien común

En el marco del 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el Papa León XIV hizo llegar un mensaje a los dirigentes empresariales argentinos en el que los convocó a reflexionar sobre el sentido de su actividad y sobre el papel que desempeñan las empresas dentro de la sociedad.

La comunicación fue enviada a través del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y estuvo dirigida a los organizadores y participantes del encuentro que se desarrolla los días 9 y 10 de junio de 2026.

En su mensaje, el Santo Padre puso el foco en la necesidad de situar a la persona humana en el centro de toda actividad económica y empresarial. La carta se inscribe en el contexto del encuentro anual de ACDE, que este año convoca a reflexionar sobre los desafíos del liderazgo empresarial en el escenario actual.

"El Papa León XIV saluda cordialmente a los participantes y organizadores del 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2026, convocando a reflexionar sobre los desafíos del liderazgo empresarial en el contexto actual", expresa el texto difundido durante la apertura de la actividad.

La persona humana y su dignidad como eje central

Uno de los aspectos centrales del mensaje papal estuvo vinculado a la importancia de colocar a la persona humana en el centro de las decisiones empresariales.

En ese sentido, León XIV alentó a los dirigentes a orientar su labor hacia aquello que consideró verdaderamente esencial: la dignidad de las personas.

La carta señala que "el Santo Padre los anima a poner en el centro de su quehacer aquello que es verdaderamente esencial: la persona humana y su dignidad". El mensaje también recupera conceptos expresados previamente por el Pontífice en la 31ª Conferencia Industrial de Argentina, donde destacó la responsabilidad de empresarios y dirigentes en la construcción de una economía con una finalidad social.

En ese pasaje, recordó que el mundo "necesita con urgencia empresarios y dirigentes que, por amor a Dios y al prójimo, trabajen en favor de una economía que esté al servicio del bien común".

El legado de Enrique Shaw y el compromiso empresarial

La misiva también hizo referencia al legado de Enrique Shaw, fundador de ACDE, cuya próxima beatificación fue presentada como un signo de esperanza.

A la luz de esa figura, el Papa exhortó a los empresarios a renovar su compromiso con una visión de empresa entendida como una comunidad de personas. Según el mensaje leído durante el encuentro, el Pontífice invitó a promover empresas concebidas como "auténticas comunidades de personas, al servicio generoso de toda la sociedad".

La referencia a Shaw ocupó un lugar destacado dentro de la carta, vinculando la misión empresarial con una perspectiva centrada en el servicio y la responsabilidad social.

La transformación que nace del corazón

Otro de los conceptos desarrollados por León XIV estuvo relacionado con el origen de los cambios profundos dentro de la sociedad. En ese marco, sostuvo que la verdadera transformación del mundo no surge únicamente de estructuras o decisiones organizacionales, sino de una búsqueda sincera de valores trascendentes.

"El Santo Padre los invita a no perder de vista que la verdadera transformación del mundo nace de corazones que buscan sinceramente a Dios", señala el documento.

La carta concluye con una invocación a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Consejo, y con el otorgamiento de la bendición apostólica para todos los participantes, presentada como "prenda de copiosos dones celestiales".

El encuentro anual de ACDE

El mensaje papal fue leído durante el 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que se desarrolla bajo el lema "Lo esencial ¡Ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas". La actividad tiene lugar en el Regimiento I de Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y reúne a dirigentes empresariales para debatir sobre liderazgo, gestión y responsabilidad social.

Tras la lectura de la carta enviada por León XIV, la presidente del Encuentro Anual de ACDE y directora global de Recursos Humanos de Accenture, Alejandra Ferraro, mantuvo un diálogo con la presidente de la UNIAPAC Internacional, Sigrid Marz.

La jornada también estuvo marcada por novedades institucionales dentro del ámbito empresarial cristiano. En ese contexto, Silvia Bulla, expresidente de ACDE, asumió como nueva titular de UNIAPAC Latinoamérica.

UNIAPAC es la organización internacional que nuclea a las organizaciones de empresarios cristianos de distintas partes del mundo.

Un panel centrado en el bien común

Las actividades de la primera jornada continuaron con el panel denominado "Liderar para el bien común. El desafío de la coherencia en la construcción de una sociedad más justa y humana".

La mesa reunió a referentes de distintos ámbitos con el objetivo de abordar la relación entre liderazgo, compromiso social y construcción comunitaria. Participaron del panel:

• Carlos Cúster, dirigente sindical.

• María Elena Critto, presidente de la Asociación de Mujeres Independientes Federales y nieta de Enrique Shaw.

• Matías Sebely, intendente de la localidad de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones.

• Fedora Viviani, presidente de ACDE Tucumán.

• Eduardo "Coco" Oderigo, cofundador de la Fundación Espartanos.

De esta manera, el 29° Encuentro Anual de ACDE abrió sus actividades con un mensaje del Papa León XIV centrado en la dignidad humana, el bien común y el papel de los empresarios en la construcción de organizaciones orientadas al servicio de la sociedad.