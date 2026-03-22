León XIV y Medio Oriente: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantos"

En el marco del rezo del Ángelus de este domingo, el Papa León XIV volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente con un mensaje cargado de preocupación y énfasis humanitario. Desde Roma, el Pontífice manifestó su inquietud no solo por esa región, sino también por otros territorios atravesados por la violencia.

"Sigo con consternación la situación en Medio Oriente, así como en otras regiones del mundo laceradas por la guerra y la violencia", expresó, estableciendo un marco amplio que trasciende un conflicto específico y pone el foco en el impacto global de los enfrentamientos armados.

El mensaje se centró en las consecuencias humanas de la guerra, con una referencia directa a las víctimas. "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas, inocentes de estos conflictos", afirmó, subrayando la necesidad de visibilizar el dolor de quienes no participan directamente en las hostilidades.

El sufrimiento como un llamado universal

En su intervención, el Papa profundizó sobre el alcance del daño que provocan los conflictos armados, destacando que sus efectos no se limitan a los territorios en disputa, sino que interpelan a toda la humanidad.

En ese sentido, sostuvo que "la muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito hacia Dios", una definición que sintetiza su mirada sobre la gravedad de la situación.

El Pontífice también apeló a un concepto de alcance universal al señalar: "Lo que los quiere, quiere a toda la humanidad", reforzando la idea de que el sufrimiento de las víctimas inocentes trasciende fronteras y afecta al conjunto de la comunidad global.

Un llamado insistente a la paz y al diálogo

León XIV no se limitó a describir el escenario, sino que renovó su exhortación a buscar salidas pacíficas a los conflictos. En ese punto, enfatizó la necesidad de sostener la esperanza a través de acciones concretas.

"Renuevo con fuerza el llamamiento a perseverar en la oración para que cesen las hostilidades", afirmó, colocando a la oración como una herramienta central en su mensaje.

Además, delineó las condiciones que, según su visión, deberían guiar cualquier proceso de resolución:

Cese de las hostilidades

Apertura de caminos de paz

Diálogo sincero entre las partes

Respeto de la dignidad de cada persona humana

Estos elementos configuran un esquema que el Papa presentó como base para avanzar hacia una solución que ponga fin a la violencia.

"No quiero hacer un alto el fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no tiene intención de avanzar hacia un alto el fuego en Irán, en respuesta al pedido del Papa de establecer una tregua y promover el diálogo en Medio Oriente.

"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", sostuvo el mandatario ante la prensa en la Casa Blanca.

Además, defendió la estrategia militar en curso y aseguró que las fuerzas aliadas debilitaron de forma significativa la capacidad bélica iraní. Según afirmó, la ofensiva logró destruir la Armada y la Fuerza Aérea de Irán y eliminar a sus principales líderes.



