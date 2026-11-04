León XIV pidió oraciones antes de su viaje: "Que fortalezca la fe y renueve la esperanza"

El Papa León XIV transmitió este miércoles un mensaje especial a los fieles antes de iniciar su próximo viaje apostólico por Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice pidió que lo acompañen con sus oraciones y manifestó su deseo de que la misión contribuya a fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el compromiso de anunciar el Evangelio.

Frente a más de 15 mil feligreses presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre expresó: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría".

El mensaje estuvo dirigido a los fieles en el marco de una audiencia general que también tuvo como eje una reflexión sobre la dimensión social de la vida humana y su relación con la fe cristiana. Sin embargo, uno de los momentos destacados de la jornada estuvo vinculado con la próxima gira internacional del Pontífice, quien solicitó especialmente el acompañamiento espiritual de quienes participaron del encuentro.

La referencia a los países que visitará y el pedido de oración marcaron el saludo de León XIV, quien expresó su cercanía con las comunidades que formarán parte de esta nueva misión apostólica.

Al terminar la Audiencia General, el Papa León pidió a los fieles rezar por su próximo viaje a Sudamérica, que iniciará este viernes para visitar Uruguay, Argentina y Perú. El Santo Padre expresó su deseo de que esta visita apostólica fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y dé un nuevo impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. ¿Desde qué país acompañarás la visita del Santo Padre? Te leemos en los comentarios. — EWTN News Español (@aciprensa) November 4, 2026

"Que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero"

Al finalizar la audiencia general, el Papa volvió a pedir a los fieles que lo acompañen con sus rezos durante el viaje que comenzará en los próximos días.

En los saludos en lengua italiana, el Pontífice reiteró la importancia de la oración para el desarrollo de la misión y señaló: "Pasado mañana comenzaré el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú. Les pido que me acompañen con la oración, para que el Señor bendiga esta misión en esos países tan queridos para mí".

La expresión del Santo Padre reflejó el vínculo afectivo que manifestó hacia las naciones que integran el recorrido. En particular, su mensaje incluyó un pedido para que la misión sea acompañada por la oración de los fieles, en un viaje que se extenderá durante varios días y que tendrá como destino tres países sudamericanos.

El Pontífice también remarcó que espera que esta experiencia contribuya a renovar la esperanza y fortalecer la fe, además de impulsar la difusión del Evangelio con alegría. Las palabras pronunciadas durante la audiencia general se inscriben en la preparación inmediata de una gira que, de acuerdo con la información difundida, será extensa y exigente.

Papa León XIV

Una gira de doce días por Uruguay, Argentina y Perú

El viaje apostólico de León XIV se desarrollará del 6 al 17 de noviembre, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú. Se trata de un recorrido que tendrá una duración de doce días y que fue descrito como largo y exigente.

La gira se realizará después de una operación para extirparle un tumor pulmonar, circunstancia mencionada en el contexto de la preparación del viaje. El recorrido constituirá el sexto viaje internacional del pontificado de León XIV. Durante esta misión, el Papa pronunciará 36 discursos, todos en español, idioma que también utilizará en sus encuentros.

La utilización del español será una característica de las intervenciones previstas durante el recorrido, tanto en los discursos como en los encuentros que mantendrá en los países que visitará. El itinerario reunirá distintas instancias de contacto con las comunidades de Uruguay, Argentina y Perú, en una misión que el propio Pontífice definió como una oportunidad para fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad.

La dimensión social de la fe, eje de la audiencia general

La audiencia general del miércoles 4 de noviembre también estuvo centrada en una reflexión sobre la dimensión social de la vida humana, a partir de los capítulos III y IV de la segunda parte de la Constitución Apostólica Gaudium et spes (GS).

Los capítulos abordados se enfocan en la vida económica, social y en la comunidad política, tres campos de estudio que, desde la fe cristiana, pueden ser discernidos. Frente a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, León XIV describió la dimensión social como un aspecto fundamental e íntimamente ligado a la naturaleza humana y a la fe cristiana. En ese sentido, la consideró una "valiosa herencia que recibimos de la encarnación del Hijo de Dios".

A partir de esa concepción, recordó que la Constitución dedica parte de sus textos "a la vida económica y social y a la de la comunidad política".

La reflexión puso de relieve la relación entre la fe y las distintas dimensiones de la vida en comunidad. La vida económica, la organización social y la comunidad política fueron presentadas como ámbitos que pueden ser analizados y discernidos desde la perspectiva cristiana.

De este modo, la audiencia general combinó la reflexión doctrinal sobre la dimensión social de la fe con el mensaje del Papa acerca de su próxima misión internacional.