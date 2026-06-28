León XIV reclamó solidaridad internacional con Venezuela y confirmó su primer envío de 100.000 euros

El papa León XIV realizó un firme llamado a la comunidad internacional para que no falte la solidaridad con Venezuela, país afectado por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, y dispuso el envío de una primera ayuda económica de 100.000 euros destinada a colaborar con las zonas alcanzadas por el desastre.

La asistencia será canalizada a través de la Limosnería Apostólica, luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron principalmente al estado costero de La Guaira y que, hasta el momento, provocaron más de 1.400 víctimas fatales, además de numerosos heridos y severos daños materiales.

El anuncio del Pontífice se produjo en el marco de una serie de expresiones públicas mediante las cuales manifestó su cercanía con el pueblo venezolano y reiteró el compromiso de la Santa Sede de acompañar a los damnificados durante la emergencia.

El mensaje del Papa al finalizar el Ángelus

Al término del Ángelus, el Santo Padre dirigió un mensaje en español dedicado exclusivamente a la situación que atraviesa Venezuela.

En esa oportunidad expresó: "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales".

Desde la ventana del Palacio Apostólico, León XIV renovó además su acompañamiento espiritual hacia toda la población afectada por el desastre. En su alocución añadió: "Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia".

El Pontífice también dedicó palabras de reconocimiento a quienes participan en la asistencia de la emergencia, al expresar su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

Una ayuda económica coordinada por el Vaticano

La decisión de enviar una primera asistencia financiera fue adoptada por las autoridades vaticanas luego de mantener contactos directos con representantes de la Iglesia Católica en Venezuela. Según se informó, la iniciativa fue acordada tras las comunicaciones mantenidas con Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico en Venezuela y Monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas.

El objetivo de esas consultas fue evaluar las necesidades más urgentes derivadas de la tragedia y establecer un mecanismo de atención permanente para asistir a la población venezolana.

De acuerdo con lo informado, el Vaticano buscará mantener una atención constante sobre las necesidades del pueblo afectado e intentará responder a ellas durante los próximos días siguiendo las indicaciones formuladas por la Iglesia local.

Un nuevo pedido durante el Consistorio extraordinario

La postura del Papa volvió a quedar reflejada durante la clausura del Consistorio extraordinario, ocasión en la que expresó la solidaridad del conjunto del Colegio Cardenalicio con Venezuela.

Ante los cardenales reunidos, León XIV manifestó: "Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días".

En el mismo mensaje agregó: "Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia". Asimismo, el Pontífice encomendó al Señor a quienes participan en las tareas de rescate y formuló un nuevo llamado internacional al señalar:

"Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".

El mensaje del nuncio apostólico

Mientras continuaban las acciones de asistencia, el nuncio apostólico Alberto Ortega Martín difundió desde Caracas un video que fue reproducido por medios locales.

En ese mensaje manifestó que el Santo Padre permanecía informado sobre la evolución de la emergencia y seguía de cerca la situación que vive Venezuela. Al mismo tiempo, exhortó a los ciudadanos a encontrar fuerzas en el consuelo de Dios mientras continúan enfrentando las consecuencias del terremoto.

Jornada de oración convocada por la Iglesia venezolana

En consonancia con las expresiones realizadas desde la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó para este 28 de junio una Jornada de Oración destinada a acompañar espiritualmente a los damnificados y a las regiones alcanzadas por el desastre. La convocatoria comprende especialmente a las localidades de:

Caracas.

La Guaira.

Puerto Cabello.

Morón.

Tucacas.

La iniciativa tiene como propósito que "la oración compartida sea un bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza en cada hermano y hermana que sufre".

El mensaje de los obispos

A través de un documento oficial, los obispos venezolanos también expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias.

En el texto señalaron: "Ante este lamentable suceso, elevamos nuestras fervientes oraciones al Padre de las Misericordias por el eterno descanso de los fallecidos".

Además, agregaron: "Imploramos el consuelo divino para sus familiares y allegados, y pedimos la pronta recuperación de todos los heridos".

Finalmente, manifestaron su acompañamiento especial hacia las comunidades más afectadas por el terremoto al expresar: "Nos solidarizamos de manera especial con los habitantes de las zonas más afectadas, donde el dolor y la incertidumbre se hacen sentir con mayor fuerza".

De esta manera, la respuesta de la Santa Sede frente a la tragedia combina asistencia económica, acompañamiento espiritual y un llamado a la solidaridad internacional. El envío de una primera ayuda de 100.000 euros, los mensajes pronunciados por el papa León XIV y la movilización de la Iglesia en Venezuela reflejan una estrategia orientada a brindar apoyo a las víctimas y a mantener una atención constante sobre las necesidades de la población afectada por el doble terremoto que golpeó especialmente al estado de La Guaira y dejó más de 1.400 víctimas fatales.