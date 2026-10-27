León XIV se reunirá en Sudamérica con víctimas de abusos eclesiásticos

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica durante su próximo viaje apostólico a Sudamérica, que incluirá a la Argentina, Uruguay y Perú. El Vaticano confirmó este martes que las reuniones formarán parte de la agenda del pontífice, con el objetivo de expresar su cercanía con quienes sufrieron situaciones de violencia dentro de la institución religiosa.

La gira se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, mientras que la llegada de León XIV a la Argentina está prevista para el día 8. El anuncio de los encuentros con las víctimas se conoció en el marco de los preparativos para una visita que había generado una gran expectativa en la región.

En un comunicado, la Santa Sede informó que habrá reuniones con personas que fueron víctimas de abusos por parte de integrantes del clero y de la Iglesia. El texto destacó que estas instancias responden al deseo del Papa de acompañar a quienes atravesaron esas experiencias y a quienes continúan sufriendo sus consecuencias.

"Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido -y continúan sufriendo- a causa de esta violencia", señaló el Vaticano.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre dónde se realizarán las reuniones ni quiénes serán las personas que participarán. La información oficial tampoco especificó cómo se organizarán los encuentros durante el recorrido por los tres países sudamericanos.

El objetivo de avanzar hacia caminos de sanación

La Santa Sede explicó que León XIV desea trabajar junto con las víctimas para desarrollar caminos hacia la sanación y garantizar que la Iglesia continúe siendo un espacio seguro y espiritualmente sano.

La propuesta contempla la escucha y el acompañamiento de quienes sufrieron abusos dentro de la institución religiosa. Aunque el Vaticano no brindó precisiones sobre el contenido de las reuniones, dejó establecido que el propósito será expresar cercanía y contribuir a la búsqueda de respuestas frente a las consecuencias de la violencia padecida.

El anuncio se suma a otros encuentros que el pontífice mantuvo durante sus viajes recientes. Según recordó el sitio Vatican News, León XIV realizó reuniones similares durante sus visitas a España, en mayo, y Francia, en septiembre. De acuerdo con la crónica publicada por ese medio, aquellos encuentros estuvieron caracterizados por el diálogo y la escucha de los testimonios de hombres y mujeres que compartieron sus dolorosas experiencias.

La inclusión de estas actividades en la agenda sudamericana permite dar continuidad a esa modalidad de acercamiento. En esta oportunidad, las reuniones se desarrollarán durante un viaje que comprende a tres países y que tiene como uno de sus objetivos declarados por el Vaticano expresar la cercanía del Papa con quienes sufrieron abusos.

Una práctica que atravesó distintos pontificados

Los encuentros entre los papas y las víctimas de abusos cometidos dentro de la Iglesia católica han sido una constante en distintos viajes apostólicos. Entre los antecedentes figura el pontificado de Benedicto XVI, quien mantuvo reuniones con víctimas durante su visita a Estados Unidos en 2008 y también en posteriores viajes al Reino Unido, Australia y Alemania.

Más adelante, el papa Francisco sostuvo encuentros de características similares durante sus visitas a Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica.

Estas reuniones se convirtieron en espacios destinados a escuchar los testimonios de personas afectadas por abusos dentro del ámbito eclesiástico. La continuidad de esta práctica durante el pontificado de León XIV se refleja en los encuentros realizados en España y Francia y en los que ahora fueron anunciados para Sudamérica.

Durante su mandato, Francisco impulsó distintas medidas para hacer frente a los abusos dentro de la Iglesia, una problemática que provocó un escándalo de alcance mundial. El actual pontífice, por su parte, expresó su intención de trabajar con las víctimas para avanzar en caminos hacia la sanación y procurar que la institución religiosa continúe siendo un espacio seguro desde el punto de vista personal y espiritual.

El antecedente del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú

Entre los casos recientes vinculados con los abusos dentro de la Iglesia se encuentra el del Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianae Vitae, SCV), un movimiento católico ultraconservador radicado en Perú.

El grupo fue disuelto el año pasado después de que se conocieran revelaciones sobre abusos sexuales y psicológicos atribuidos a algunos de sus dirigentes. En abril, el Vaticano anunció que preveía compensar a las víctimas de ese movimiento. La clausura había sido ordenada por el papa Francisco una semana antes de su muerte, ocurrida en 2025, después de una investigación de siete años realizada en el Vaticano.

El caso constituye uno de los antecedentes mencionados en relación con las medidas adoptadas por la Iglesia frente a las denuncias de abusos. La previsión de compensaciones anunciada por la Santa Sede representó una respuesta institucional dirigida a las personas afectadas por las situaciones denunciadas.

La próxima visita de León XIV incluirá precisamente a Perú, país en el que estaba radicado el movimiento. Sin embargo, el Vaticano no informó si las reuniones previstas durante la gira estarán relacionadas específicamente con ese caso o si participarán personas vinculadas con las denuncias contra el Sodalicio.

El compromiso expresado durante la visita a Francia

El mes pasado, durante su visita a Francia, León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia católica. En esa oportunidad, el Papa les prometió trabajar para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.

Ese antecedente forma parte del contexto en el que se anunció la realización de nuevos encuentros durante la gira sudamericana. La Santa Sede no precisó si las reuniones tendrán las mismas características que las desarrolladas en Francia, aunque confirmó que estarán orientadas a expresar cercanía con las víctimas y avanzar en caminos de sanación.

Las experiencias de España y Francia se suman así a una práctica que también estuvo presente en los pontificados de Benedicto XVI y Francisco.

En ese marco, el Vaticano señaló que el propósito de León XIV es acompañar a quienes sufrieron abusos y contribuir a que la Iglesia siga siendo un espacio seguro y espiritualmente sano. La falta de detalles sobre los participantes y los lugares de reunión mantiene abierta la incógnita sobre cómo se desarrollarán concretamente esas actividades durante el recorrido por Sudamérica.