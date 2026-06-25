Lo que se sabe del posible viaje de León XIV a América Latina: Argentina sigue en espera

La posibilidad de una visita del Papa León XIV a América Latina empezó a ocupar un lugar central en la agenda eclesial y política de la región después del entusiasmo que despertó su viaje apostólico a España. Aunque la Santa Sede todavía no anunció oficialmente una gira por países latinoamericanos, en los últimos meses comenzaron a multiplicarse las señales, las invitaciones formales y las manifestaciones públicas de deseo que apuntan en una misma dirección: la expectativa de que el Pontífice concrete en el corto o mediano plazo una visita a una región que sigue con atención cada uno de sus movimientos.

La posibilidad de ese viaje no surge únicamente de especulaciones. En noviembre de 2025, el propio León XIV expresó públicamente su deseo de regresar a Perú y de visitar también Argentina y Uruguay, una declaración que funcionó como un disparador inmediato para millones de fieles y para las estructuras eclesiales de esos países. A partir de ese momento, el escenario se cargó de expectativas, reuniones, invitaciones y pronósticos sobre una eventual primera gira latinoamericana del Papa, aunque por ahora todo continúa en el terreno de las versiones preliminares y de los indicios, a la espera de una definición formal del Vaticano.

La expectativa regional se sostiene, entonces, sobre una combinación de elementos: una manifestación de voluntad del Pontífice, gestiones de gobiernos y conferencias episcopales, y un contexto en el que cada señal es leída como un posible paso hacia la concreción del viaje. En ese mapa, Argentina, Perú, México y Uruguay aparecen como los países sobre los que hoy se concentra la atención.

Un viaje que despierta expectativas

El punto central del escenario actual es que, pese al creciente entusiasmo, no existe hasta el momento una confirmación oficial del Vaticano sobre una gira del Papa León XIV por América Latina. Esa ausencia de anuncio formal es el dato que ordena toda la discusión. Lo que existe, por ahora, son manifestaciones de deseo, conversaciones institucionales, invitaciones diplomáticas y declaraciones de autoridades civiles y eclesiales que fueron trazando un mapa de posibles destinos.

En ese marco, el viaje del Papa a España operó como un antecedente de alto impacto simbólico. Ese desplazamiento apostólico alimentó la expectativa de que el siguiente gran paso del Pontífice pudiera estar vinculado con América Latina, una región donde la figura papal conserva una enorme capacidad de movilización religiosa, social y política. La expectativa se volvió aún más intensa cuando León XIV, en noviembre de 2025, hizo pública su intención de regresar a Perú y de visitar Argentina y Uruguay.

Esa mención fue decisiva porque no se trató de una lectura externa ni de una versión periodística, sino de una expresión atribuida al propio Pontífice. A partir de allí, los países mencionados quedaron inmediatamente en el centro de las especulaciones y comenzaron a emerger distintas referencias sobre posibles fechas, recorridos y contactos previos.

Argentina, entre reuniones y una posible fecha

En el caso de Argentina, la información disponible según la agencia católica Aciprensa muestra un escenario de expectativa alta, aunque todavía sin certezas institucionales definitivas. La Iglesia argentina sostiene que no recibió información oficial sobre una eventual visita papal. Ese dato es relevante porque marca el límite concreto del proceso: pese a las conversaciones y al interés manifiesto, el viaje todavía no cuenta con una comunicación formal de la Santa Sede.

Sin embargo, la ausencia de confirmación no impidió que durante este año se desarrollaran reuniones entre representantes eclesiales y el Santo Padre para abordar esta posibilidad. Esos encuentros funcionan como uno de los elementos que mantienen viva la expectativa en torno a una visita a la Argentina, un país que aparece mencionado de manera explícita dentro de los deseos expresados por León XIV en noviembre de 2025.

A eso se suma el frente político-diplomático. El presidente Javier Milei envió una invitación formal al Papa y, además, señaló que existe una alta probabilidad de que el viaje se concrete en noviembre de 2026. La referencia temporal no equivale a una confirmación, pero sí aporta una ventana posible para la concreción del viaje. En ese sentido, la Argentina aparece hoy en un punto intermedio entre el deseo expresado por el Pontífice, el interés de la dirigencia política y eclesial y la falta de una oficialización por parte del Vaticano.

Perú, el país con más indicios concretos de una visita

Si hay un país que hoy concentra la mayor cantidad de señales sobre una eventual visita del Papa, ese es Perú. La información base señala que se trata del destino con mayores indicios de una próxima llegada de León XIV, tanto por las declaraciones públicas conocidas como por el vínculo personal del Pontífice con ese país.

El dato más fuerte en ese sentido proviene del presidente José María Balcázar, quien afirmó que León XIV tiene intención de visitar Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco durante noviembre. Esa enumeración de ciudades le da a la hipótesis peruana un nivel de precisión superior al que hoy exhiben otros países de la región, aun cuando la Santa Sede todavía no confirmó el itinerario.

La expectativa peruana, además, se apoya en una dimensión biográfica del propio Papa. León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, un antecedente que le otorga a la posible visita un peso pastoral y emocional singular. Ese vínculo directo con una de las ciudades mencionadas como potencial destino refuerza la percepción de que Perú ocupa un lugar central dentro de las prioridades del Pontífice para una eventual gira latinoamericana.

No es un detalle menor. La posibilidad de que el Papa regrese a un territorio en el que ejerció como obispo multiplica el interés local y convierte a Perú en uno de los puntos más sensibles de la discusión regional sobre el viaje. La combinación entre el deseo expresado por León XIV, la mención presidencial de un itinerario tentativo y la historia personal del Pontífice con Chiclayo explica por qué, entre todos los países mencionados, Perú es el que hoy aparece con señales más consistentes.

México, una invitación formal y una expectativa de largo alcance

En México, el panorama es distinto, aunque también está atravesado por señales políticas y eclesiales. Los obispos mexicanos indicaron que no cuentan con datos concretos sobre una visita de León XIV, lo que vuelve a mostrar que el principal límite sigue siendo la falta de información oficial emanada del Vaticano. Sin embargo, esa ausencia de precisiones no impidió que se desplegaran gestiones e invitaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó oficialmente al Pontífice, sumando así a México a la lista de países que ya activaron formalmente el canal diplomático para intentar recibir al Santo Padre. Al mismo tiempo, el Episcopado mexicano expresó su deseo de que León XIV visite el país en 2031, en el marco de la conmemoración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Ese dato introduce una particularidad en el caso mexicano. Mientras que en otros países la expectativa se concentra sobre todo en una posible gira durante 2026, en México aparece también una proyección de más largo plazo, asociada a una efeméride religiosa de enorme peso para la vida católica del país. La aspiración de recibir al Papa en 2031 no invalida una visita previa, pero sí marca un horizonte específico que el Episcopado considera especialmente significativo.

Uruguay, otro destino con señales positivas

Uruguay también integra el grupo de países donde la posibilidad de una visita de León XIV es observada con optimismo. Allí, tanto autoridades civiles como eclesiales señalaron que el Papa podría llegar al país entre noviembre y diciembre de 2026, una referencia temporal que lo ubica dentro de la misma ventana mencionada para otros destinos de la región.

La voz más clara en ese sentido fue la del cardenal Daniel Sturla, quien afirmó que la posibilidad es alta, aunque aclaró que la decisión final depende de diversos factores organizativos y pastorales. Esa observación es importante porque introduce una dosis de prudencia en medio del entusiasmo. La evaluación positiva sobre una eventual visita convive, al mismo tiempo, con el reconocimiento de que la concreción de un viaje papal exige definiciones logísticas, eclesiales y pastorales que todavía no están resueltas.

Uruguay aparece, así, como otro de los países impulsados por la expectativa generada tras la declaración de León XIV en noviembre de 2025. El hecho de que el Papa haya mencionado expresamente su deseo de visitar el país fortaleció las proyecciones y dio lugar a un escenario en el que la posibilidad es considerada seria, aunque todavía preliminar.

Un mapa de expectativas que combina fe, diplomacia y organización

Lo que emerge del cuadro actual es un mapa regional construido a partir de varios planos simultáneos. Por un lado, está la dimensión pastoral y simbólica del viaje, alimentada por la expectativa de millones de fieles que esperan la llegada del Papa. Por otro, aparece el plano diplomático e institucional, con presidentes que envían invitaciones formales y con conferencias episcopales que manifiestan públicamente su interés en recibir al Pontífice. Finalmente, está la dimensión organizativa, que todavía no permite dar por cerrado ningún itinerario.

En todos los casos se repite una misma estructura: hay interés, gestiones y señales, pero no una comunicación oficial del Vaticano que transforme esas expectativas en certezas. La región, por ahora, se mueve entre indicios y posibilidades. En algunos países, como Perú, esos indicios son más concretos; en otros, como Argentina, México o Uruguay, el cuadro aparece atravesado por invitaciones, reuniones o estimaciones temporales, pero sin confirmación definitiva.