Dos terremotos generaron destrozos en Venezuela y activaron una alerta de tsunami en el Caribe

La noche de este miércoles, el territorio venezolano se convirtió en el escenario de un fenómeno geológico de alarmante magnitud. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país fue golpeado por un doblete sísmico, un evento caracterizado por la sucesión casi inmediata de dos movimientos telúricos de gran intensidad. Este suceso desató escenas de pánico y profunda preocupación en distintos puntos de la geografía nacional, teniendo un impacto especialmente severo en la capital del país, Caracas.

El desglose técnico de los movimientos telúricos provisto por el organismo sismológico estadounidense detalla la precisión cronológica y la fuerza de los eventos:

Primer movimiento telúrico: Registrado a las 22:04 GMT, este sismo precursor alcanzó una magnitud de 7,2. Su epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy, situándose a una distancia aproximada de 200 kilómetros de Caracas y a una profundidad de 21 kilómetros.

Segundo movimiento telúrico: Ocurrió apenas 39 segundos después, exactamente a las 22:05 GMT. Este evento se consolidó como el sismo principal y mayor, registrando una intensidad de 7,5 en la misma zona epicentral, pero con una profundidad menor, de 10 kilómetros.

🔴 #URGENTE | Más edificios colapsados en Caracas, Venezuela, por el violento terremoto de hace una hora. pic.twitter.com/SYlfgGmJlS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

El propio USGS ratificó la naturaleza del fenómeno mediante un informe técnico explicativo:

"Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″.

El impacto en la población y el recuerdo de 1967

La violencia de la sacudida despertó de inmediato el temor entre los habitantes, reactivando los peores recuerdos de la historia sísmica de la capital. La percepción ciudadana coincide en la severidad del temblor. María Romero, una ciudadana pensionada de 80 años que reside en el sur de Caracas, ofreció un testimonio que ilustra la dimensión del pánico vivido en las estructuras residenciales:

"Este temblor fue horrible hasta peor que el de 1967. El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía".

La zozobra inicial no disminuyó con el cese de los dos sismos principales. En los minutos posteriores al temblor, se registraron varias réplicas en la zona, un factor que reforzó de forma inmediata la sensación de inestabilidad sísmica y extendió la preocupación entre una población que ya se encontraba en las calles buscando refugio. Aunado a la crisis emocional y de seguridad, la infraestructura de servicios públicos se vio afectada, dejando a algunas zonas de la capital sin electricidad como producto directo del movimiento de tierra.

Reporte oficial de daños y despliegue de los equipos de rescate

Ante la gravedad de la situación, las autoridades gubernamentales fijaron posición de forma temprana para coordinar las acciones de contingencia. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, fue el encargado de ofrecer el balance preliminar del estado de la infraestructura y el avance de las operaciones de auxilio.

Cabello informó formalmente que las primeras evaluaciones de los cuerpos de seguridad apuntan de manera clara a la existencia de daños estructurales en distintos sectores de Caracas. En una declaración pública difundida poco después del sismo, el ministro confirmó el escenario de gravedad:

Magnitud percibida: El ministro señaló que el movimiento se sintió con fuerza en varios estados del país y anticipó las proyecciones técnicas. "Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes", afirmó.

🇻🇪 | TERREMOTO EN VENEZUELA: Aeropuerto Internacional de Maiquetía. pic.twitter.com/VP3PpAEs82 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 24, 2026

Zonas críticas: El funcionario detalló que las áreas que concentran la mayor cantidad de reportes de daños se ubican específicamente en el este de la capital venezolana.

Foco del desastre: Identificó sectores residenciales de alta densidad. "La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico", aseveró.

Colapsos confirmados: La autoridad precisó la destrucción de inmuebles al declarar: "Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado".

Como respuesta inmediata a la destrucción física de viviendas y edificios en estos puntos críticos, el ministro confirmó que los equipos de emergencia, junto con los organismos de rescate y seguridad, fueron desplegados y movilizados de inmediato en las zonas más afectadas para atender la emergencia, remover escombros y asistir a los damnificados.

Alcance internacional del evento

La enorme liberación de energía de este doblete sísmico, originado en el subsuelo del estado Yaracuy, extendió su área de influencia mucho más allá de las fronteras nacionales venezolanas. Los reportes geográficos indicaron que el fenómeno no solo impactó en el territorio de Venezuela, sino que también fue percibido en regiones de Colombia. En el vecino país, los habitantes de algunas ciudades fronterizas reportaron movimientos que, si bien fueron calificados como leves, resultaron plenamente notorios para la población local, evidenciando la magnitud transfronteriza de este desastre natural.