Nahuel Gallo exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja para levantar la huelga

La situación de Nahuel Agustín Gallo volvió a escalar en las últimas horas luego de que el propio detenido hiciera llegar un mensaje a su familia en el que ratifica su decisión de sostener la huelga de hambre hasta que se cumplan dos exigencias concretas: asistencia consular y la visita de la Cruz Roja. El gendarme se encuentra preso desde el 8 de diciembre de 2024 en el penal de máxima seguridad El Rodeo 1, ubicado en las afueras de Caracas.

Según afirmó Gómez, el contacto se produjo a través de "los familiares que salieron de visitar a los presos políticos el día de hoy". De acuerdo con ese testimonio, Gallo pidió a otros detenidos que transmitieran el mensaje a sus propias familias para que la información llegara finalmente a sus allegados.

Consultada sobre el estado de salud del gendarme, Gómez fue categórica: "No lo sabemos".

La huelga de hambre en El Rodeo I

Gallo se sumó a una medida de fuerza que, según distintas fuentes, involucra a un número significativo de detenidos. Más temprano, Gómez informó en un posteo en X: "Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre".

De esta manera, el caso individual del gendarme quedó inscripto en una protesta colectiva dentro del penal.

La huelga de hambre en El Rodeo 1 fue anunciada el sábado por Alfredo Romero, director de Foro Penal, la ONG que lidera la defensa de los detenidos por razones políticas en el país caribeño.

Romero escribió en su cuenta de X: "Familiares informan que, aproximadamente, 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1". Sin embargo, Gómez sostuvo que la cifra asciende a más de 200 detenidos que adoptaron la medida de protesta.

Las diferencias en los números aportados no alteran el dato central: se trata de una acción coordinada de gran magnitud dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Las exigencias de Gallo

El mensaje que Gallo hizo llegar a su familia establece con claridad sus condiciones para deponer la huelga. Las demandas son:

Asistencia consular.

Visita de la Cruz Roja.

La referencia a la Cruz Roja apunta a la intervención de un organismo humanitario internacional, mientras que la asistencia consular remite a la necesidad de representación oficial en el marco de su detención.

Gallo dejó en claro que, de no cumplirse esas exigencias, mantendrá la medida.

Responsabilidades señaladas

En un extenso posteo en X, Gómez endureció el tono y expresó: "Lo que están haciendo cruzó el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martínez Rangel, quien es el director del recinto; lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios".

El funcionario mencionado es Martínez Rangel, director del establecimiento penitenciario.

El reclamo también fue dirigido a autoridades políticas de alto rango. Gómez interpeló directamente a la Presidenta (E) Delcy Rodríguez y al Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA", escribió.

Un escenario de incertidumbre

El cuadro que se desprende de los mensajes es de incertidumbre total respecto al estado de salud del gendarme y de los demás detenidos que participan de la huelga. La falta de información oficial y la imposibilidad de confirmar cómo se encuentra Gallo agravan la preocupación de su entorno.

Con más de 200 personas —según Gómez— en huelga de hambre dentro de El Rodeo 1, el reclamo adquiere una dimensión colectiva que trasciende el caso individual. Sin embargo, el mensaje transmitido por Gallo coloca en el centro dos condiciones precisas para cesar la protesta: presencia consular y acceso humanitario.

Mientras esas exigencias no se cumplan, la medida continuará. Y con ella, la tensión en torno a una detención que se extiende desde el 8 de diciembre de 2024 y que ahora suma un nuevo capítulo marcado por la protesta extrema dentro de una prisión de máxima seguridad.

