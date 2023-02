Los padres de Madeleine McCann accedieron a realizarse un ADN con la joven que afirma ser su hija desaparecida

Una joven expresó esta semana que podría ser Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en mayo de 2007 en Portugal y no pudo ser encontrada. Sus dichos tomaron repercusión debido a que el caso conmovió a todo el mundo por los espeluznantes detalles.

La joven, de 21 años y nacionalidad polaca, utilizó su cuenta de Instagram en el que realizó varias publicaciones para pedir desesperadamente contactarse con los padres de Madeleine, que, en caso de confirmarse que sería ella, se trataría de sus progenitores. Instagram (@iammadeleinemcann)

"Ayúdame, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine McCann. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame", fue uno de los tantos posteos de la joven de manera enfática sobre la situación.

Incluso, comparó algunas características personales con respecto a los que, en caso de que se confirme que se trata de McCann, tenía de niña: "Tengo una marca en el mismo ojo, pero se me ha borrado y he hablado con el médico y me ha dicho que se puede operar y que vaya otra vez al médico para que lo revise. Tengo una forma similar de la cara, las orejas, los labios, tuve la brecha entre los dientes".

La cuenta que utiliza se llama "@iammadeleinemcann", para hacer referencia a que se trata de la niña que desapareció y cuyo caso sigue siendo un misterio.

Cómo fue la desaparición de Madeleine McCann

La niña, de 3 años en aquel entonces, viajó de vacaciones con sus padres y hermanos desde Inglaterra a un balneario de Portugal. Los progenitores se dieron cuenta de la desaparición de McCann debido a que no se encontraba en la cama del departamento en el que la dejaron sus padres mientras ellos se fueron a cenar con amigos en un lugar aledaño al de la desaparición.

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, fueron investigados por la Justicia pero luego dejaron de ser señalados ante la falta de pruebas en su contra. También otras cuatro personas estaban seguidas de cerca por la desaparición de la niña pero la investigación contra ellas fue desestimada.

También, por la desaparición de McCann, se señaló como sospechoso a un hombre que está preso por los cargos de abusos sexuales, robos y delitos menores en Alemania llamado Christian Brueckner. Quedó imputado por lo ocurrido con la niña.

La conmoción invadió a todo el mundo al tratarse de una misteriosa desaparición, mientras la investigación continuó en búsqueda de esclarecer lo ocurrido y encontrar a McCann.

Los padres de Madeleine McCann aceptaron realizar el ADN

La joven aseguró en Instagram que los progenitores de McCann dieron el visto bueno para someterse a una prueba y determinar si ella es la niña que desapareció en 2007. La publicación fue acompañada por una imagen de los padres sosteniendo una pancarta que simula una frase dicha por la niña: "Have you seen me?, que en español significa "¿me has visto?"