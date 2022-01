Luego de una serie de escándalos, Francia planea prohibir el incesto

El gobierno francés planea prohibir el incesto por primera vez desde 1791, según declaró Adrien Taquet, el secretario de Estado para la infancia, durante una entrevista con la AFP.

El incesto es legal en Francia, a menos que haya niños involucrados. Sin embrago, Taquet aseguró que el gobierno quiere criminalizar las relaciones incestuosas incluso si ambas partes tienen más de 18 años.

En una entrevista con AFP, dijo: “Sea cual sea la edad, no tienes relaciones sexuales con tu padre, tu hijo o tu hija. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de adultos que consientan. Estamos luchando contra el incesto. Las señales deben ser claras”.

En la entrevista, reveló que la intención es revisar el umbral de 18 años en casos de incesto, y afirmó que está a favor de una “prohibición clara” que no deje lugar a dudas sobre la criminalidad del acto. Todavía no aclararon si las familias ensambladas se incluirán en la prohibición.

Así, Francia se pondría en línea con la mayoría de los países europeos. Según estas reglas, todavía estaría permitido que los primos se puedan casar entre sí.

Crímenes como el incesto, la blasfemia y la sodomía fueron eliminados en 1791, un legado de la Revolución Francesa que buscaba eliminar la moralidad de inspiración cristiana introducida por el antiguo régimen.

El incesto era un tema tabú hasta el año pasado, cuando Olivier Duhamel, uno de los politólogos más famosos de Francia fue acusado del abuso sexual de su hijastro.

Duhamel fue acusado de incesto en el libro La Familia Grande, escrito por una hijastra que denuncia la complacencia de la élite intelectual francesa. En este libro, Camille Kouchner, hija del fundador de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras y ex ministro de Relaciones Exteriores Bernard Kouchner, acusa a su padrastro, el conocido politólogo, de haber agredido sexualmente a su hermano mellizo cuando era adolescente durante dos años desde que tenía 14 años.

Los hechos habrían ocurrido a finales de los años 80, en medio del silencio de La Familia Grande, el título del libro y el apodo que se dio este grupo de amigos, intelectuales y artistas de izquierda, fascinados por la Revolución Cubana, del que hacían parte Duhamel y su esposa Evelyne Pisier, que fue amante de Fidel Castro en los años 60.

Unos meses después de la acusación, el politólogo francés admitió ante la justicia que abusó de su hijastro. Duhamel fue interrogado por la Brigada de Protección de Menores de la Policía en el marco de la investigación abierta el pasado 5 de enero por la Fiscalía de París por violación y agresiones sexuales.

Según la información, el politólogo admitió los hechos “con dificultad” durante su comparecencia. Sin embargo, los presuntos delitos cometidos a principios de la década de 1980 ya prescribieron y por lo tanto no podrá ser procesado.

Tras el escándalo de Duhamel, el gobierno francés promulgó una ley que tipifica como delito tener una relación sexual con un pariente cercano menor de 18 años. Según los expertos, la ley implicaba que “se aceptaba el incesto” si tenían más de 18 años.