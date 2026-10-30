Arde Italia: manifestantes marcharon contra el gobierno de Meloni

Italia atravesó este viernes una extensa jornada de movilizaciones y huelga general que reunió a cientos de miles de estudiantes, trabajadores y representantes de organizaciones sociales en distintas ciudades del país. Las manifestaciones estuvieron dirigidas contra el aumento del costo de vida y las políticas impulsadas por el gobierno de Giorgia Meloni, y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, principalmente en Roma y Turín.

La convocatoria fue impulsada por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB), que llamó a una huelga general para expresar el malestar de diferentes sectores sociales frente al encarecimiento de los gastos cotidianos, las dificultades para acceder a una vivienda y la necesidad de mayores recursos para la educación.

Las protestas se extendieron por decenas de ciudades italianas y tuvieron como protagonistas a estudiantes, trabajadores del sector público y organizaciones sociales. También se sumaron camioneros, taxistas y agricultores, sectores que durante las últimas semanas habían manifestado su preocupación por el incremento de los precios de los combustibles y cuestionado el aumento del gasto destinado a defensa.

En Roma, la movilización comenzó durante la mañana con relativa tranquilidad, pero el escenario cambió durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia las sedes institucionales y superar los controles policiales. La intervención de los agentes incluyó cargas, utilización de escudos y cañones de agua a presión para dispersar a la multitud.

Roma: enfrentamientos cerca del Parlamento

La capital italiana concentró algunos de los episodios de mayor tensión de la jornada. Durante las primeras horas, las actividades se desarrollaron sin incidentes de gravedad, con una marcha estudiantil y el comienzo de una acampada frente al Coliseo, cuya continuidad estaba prevista hasta el domingo.

Sin embargo, la situación se modificó a media tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento.

Los agentes respondieron utilizando sus escudos y realizaron varias cargas para dispersar a los participantes de la movilización en un paso ubicado sobre el río Tíber. La intervención policial elevó la tensión y dio lugar a nuevos enfrentamientos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con un primer balance provisional difundido por medios locales, ocho personas fueron retenidas para su identificación. Posteriormente, los incidentes se trasladaron hacia la ribera del río y el barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes arrojaron botellas, petardos y otros objetos contra los efectivos policiales.

Ante esa situación, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua a presión para dispersar a quienes participaban de los enfrentamientos. Los controles también se reforzaron en los alrededores de edificios institucionales. Las autoridades bloquearon los accesos a la Piazza Colonna, donde se encuentra el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, y a la Piazza di Montecitorio, donde funciona la Cámara de los Diputados.

Periodistas de la agencia AFP observaron durante la marcha a jóvenes que lanzaron botellas, volcaron contenedores de basura e incendiaron uno de ellos hacia el final de la movilización.

Turín y otras ciudades también registraron incidentes

Los reclamos no se limitaron a Roma. Las movilizaciones alcanzaron decenas de ciudades, entre ellas Milán, Bolonia, Génova, Nápoles y Turín, donde también se registraron intervenciones de las fuerzas de seguridad.

En Turín, la policía utilizó bastones contra manifestantes y desplegó un cañón de agua con el objetivo de mantenerlos alejados de la sede de la prefectura. La presencia de efectivos policiales y los operativos para impedir el acercamiento de las columnas a edificios institucionales marcaron el desarrollo de una jornada que comenzó con reclamos sociales y terminó con episodios de violencia en diferentes puntos del país.

En cuanto a la participación, el sindicato USB estimó que las movilizaciones reunieron entre uno y un millón y medio de personas en todo el territorio italiano. Las autoridades, por su parte, no difundieron un balance oficial sobre la cantidad de asistentes.

El Ministerio de Educación y Mérito informó que la huelga registraba un seguimiento provisional del 7,57% en los establecimientos educativos, de acuerdo con los datos correspondientes al 54,73% de los centros contabilizados hasta las 17, hora local.

🇮🇹 | Disturbios en Turín, Italia, donde alborotadores chocan con la policía antidisturbios. https://t.co/at4x4eaKsm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2026

El costo de vida, la educación y la vivienda

Más allá de los enfrentamientos, el eje central de las movilizaciones estuvo relacionado con las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la sociedad italiana. Los participantes reclamaron medidas frente al encarecimiento de la vida, mayores recursos para el sistema educativo y políticas que faciliten el acceso a la vivienda. A esas demandas se incorporaron los cuestionamientos de trabajadores del transporte, productores rurales y otros sectores afectados por el incremento de los combustibles.

En Roma, Beatrice Chilelli, estudiante universitaria de 21 años, explicó a la agencia AFP que los jóvenes habían llegado a un límite debido a las dificultades para afrontar los gastos relacionados con la educación y la vivienda.

Como ejemplo de esa situación, señaló que una habitación individual en una residencia estudiantil de la capital puede alcanzar un costo de 1.200 euros mensuales, una cifra que refleja la dimensión del problema habitacional planteado por los estudiantes.

La marcha romana estuvo encabezada por dos tractores y un taxi, y recorrió diferentes puntos de la ciudad. Entre los lugares atravesados por los manifestantes estuvieron la estación central, el Coliseo y el Ministerio de Economía.

Durante el recorrido se escucharon consignas vinculadas con las prioridades presupuestarias y las necesidades sociales. Una de las expresiones más representativas fue: "Necesitamos más viviendas, no más bombas", en referencia al reclamo de mayores recursos para atender las dificultades habitacionales frente al incremento del gasto militar.

En Milán, los estudiantes también expresaron sus demandas mediante pancartas. Una de ellas llevaba el mensaje "Recuperemos nuestro futuro", una consigna que sintetizó la preocupación de los jóvenes por sus perspectivas económicas y sociales.

Stefano De Finis, de 25 años, manifestó a AFP que esperaba que las movilizaciones contribuyeran a construir un movimiento duradero. Además, reclamó una participación más amplia de los diferentes sectores de la sociedad para sostener los reclamos.

El antecedente de los disturbios de octubre

La nueva jornada de protestas se produjo en un contexto de tensión que ya había quedado expuesto durante los enfrentamientos registrados el 17 y 18 de octubre en Milán, Turín y Bolonia. Aquellas movilizaciones también estuvieron relacionadas con el aumento del costo de vida y terminaron con episodios de violencia que incluyeron destrozos, saqueos y choques entre jóvenes y efectivos policiales.

Después de esos acontecimientos, el gobierno de Giorgia Meloni anunció medidas destinadas a endurecer las normas de seguridad pública. Entre las iniciativas planteadas figuraron restricciones a las concentraciones públicas, modificaciones en las condiciones de detención de menores y sanciones más severas para sus padres.

El Ejecutivo también dispuso el despliegue de 500 militares para apoyar las tareas de las fuerzas policiales, en un escenario marcado por la preocupación oficial ante la repetición de disturbios durante las manifestaciones.

El endurecimiento de las medidas de seguridad se convirtió así en otro elemento del contexto en el que se desarrolló la huelga general de este viernes, con operativos policiales reforzados y bloqueos en las inmediaciones de las principales instituciones de Roma.