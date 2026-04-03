Medio Oriente: Trump inició los ataques contra puentes iraníes

El conflicto en Medio Oriente sumó en las últimas horas un nuevo episodio de máxima tensión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciara ataques contra puentes en Irán, profundizando la ofensiva sobre infraestructura estratégica del régimen persa. La decisión abrió una fase de mayor presión militar sobre objetivos clave dentro del territorio iraní y volvió a colocar en el centro de la escena la vulnerabilidad de los corredores logísticos y de transporte.

La reacción de Teherán no se hizo esperar. Como respuesta directa a esa avanzada, el régimen iraní volvió a atacar plantas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico, reeditando la lógica de represalias cruzadas sobre activos energéticos que desde hace semanas condiciona la estabilidad de la región. La secuencia volvió a poner bajo presión el sistema de producción y circulación de hidrocarburos, en una zona que resulta neurálgica para el abastecimiento internacional.

Israel bombardeó infraestructura de Hezbollah

En simultáneo con la escalada entre Washington y Teherán, el frente libanés también registró movimientos de alto impacto. En medio del fuego cruzado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa, las fuerzas israelíes llevaron adelante un bombardeo sobre infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano.

Como resultado de esa ofensiva, el Ejército israelí informó la muerte de 15 terroristas de Hezbollah, en una operación dirigida contra posiciones e instalaciones atribuidas a la organización extremista. El ataque amplía la dimensión regional del conflicto y confirma que los escenarios periféricos continúan siendo parte activa de la confrontación.

La acción militar en el sur libanés se inscribe dentro de una dinámica de presión sostenida sobre la estructura operativa del grupo, en un momento en el que la guerra ya excede el eje estrictamente bilateral entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La diplomacia del Vaticano

Mientras el frente militar profundiza su intensidad, desde el Vaticano surgió en paralelo una señal diplomática orientada a descomprimir la crisis. El papa León XIV pidió reabrir el diálogo y, en ese marco, mantuvo una conversación con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con el objetivo explícito de lograr la paz en Medio Oriente.

La intervención del pontífice se produjo en un contexto dominado por la expansión de los ataques sobre infraestructura sensible, la ampliación del teatro de operaciones al sur del Líbano y la continuidad de las represalias sobre activos energéticos del Golfo.

Un conflicto que se profundiza

La sucesión de hechos muestra una profundización simultánea de los frentes militar, energético y diplomático. Por un lado, la ofensiva de Trump sobre puentes iraníes y la réplica persa sobre plantas petroleras del Golfo consolidan la centralidad de la infraestructura crítica como blanco de guerra. Por otro, la operación israelí que dejó 15 terroristas de Hezbollah muertos confirma que el sur del Líbano continúa siendo un espacio de disputa directa.

En contraste con esa dinámica bélica, la conversación entre León XIV e Isaac Herzog introduce un canal de diálogo en medio de la escalada, con el foco puesto en la posibilidad de reabrir negociaciones que permitan encaminar una salida pacífica.

Así, el escenario regional combina en una misma jornada ataques sobre puentes iraníes, represalias contra plantas petroleras, bombardeos sobre Hezbollah y gestiones diplomáticas del Vaticano, en una trama donde cada movimiento profundiza la tensión sobre Medio Oriente.