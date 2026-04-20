México: balacera en una de las zonas arqueológicas más emblemáticas deja dos muertos

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el central Estado de México, fue escenario este lunes de una balacera que alteró la normalidad de uno de los destinos turísticos y patrimoniales más importantes del país.

Según los reportes oficiales, el incidente involucró a una "persona realizando disparos", situación que derivó en una rápida movilización de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. El saldo preliminar del hecho es de al menos dos personas muertas —un turista canadiense y el presunto agresor— y seis personas lesionadas.

El episodio generó preocupación inmediata tanto en autoridades locales como federales, debido a que ocurrió en un espacio de alta afluencia turística y valor histórico.

Balance de víctimas y primeros reportes de la SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó en un comunicado que, al arribar al sitio tras recibir alertas por la presencia de un individuo armado, los elementos localizaron:

Dos personas sin vida

Seis personas lesionadas de manera preliminar , clasificadas de la siguiente manera: Cuatro heridas por arma de fuego Dos lesionadas por caídas

, clasificadas de la siguiente manera:

Este primer balance dio cuenta de la magnitud del incidente, que se desarrolló en un entorno abierto dentro de la zona arqueológica.

Las autoridades detallaron que el operativo de respuesta fue desplegado tras el llamado de auxilio, con intervención en una de las pirámides del complejo arqueológico, lo que añade complejidad al escenario en el que ocurrieron los hechos.

Operativo de seguridad y despliegue de emergencias

El operativo de respuesta involucró a diversas instituciones de seguridad y atención de emergencias. De acuerdo con la SSEM, participaron:

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)

Personal de la Guardia Nacional

Ambas corporaciones realizaron un despliegue en la zona tras la alerta inicial, enfocándose en el control del área y la localización de los involucrados.

En paralelo, se activó la respuesta de servicios de emergencia:

Grupo Relámpagos (rescate aéreo)

Protección Civil

Servicios de Urgencias del Estado de México

Cruz Roja Mexicana

Estos equipos se encargaron del apoyo médico y traslado de los lesionados, reforzando la atención en un contexto de alta complejidad operativa.

Versión del Gabinete de Seguridad: disparos y desenlace fatal

El Gabinete de Seguridad de México, a través de su cuenta oficial en la red social X, aportó información adicional sobre el desarrollo del hecho.

Según su reporte, "un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida", lo que coincide con la identificación del presunto agresor entre las víctimas fatales.

En el mismo comunicado se informó el aseguramiento de diversos elementos vinculados al incidente:

Un arma de fuego

Un arma blanca

Cartuchos útiles

El Gabinete de Seguridad —instancia encargada de coordinar estrategias contra la inseguridad en el país— está presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum e integrado por las principales dependencias de seguridad del Estado mexicano, incluyendo:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Gobernación

Guardia Nacional

Centro Nacional de Inteligencia

Reacciones oficiales: Sheinbaum expresa solidaridad e instruye investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció públicamente tras lo ocurrido, expresando su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias".

Además, informó que el Gobierno federal:

Mantiene contacto con la Embajada de Canadá , en relación con el turista fallecido

, en relación con el turista fallecido Ha instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo los hechos

Brindará todos los apoyos necesarios a las víctimas y sus familias

El mensaje presidencial fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, subrayando la gravedad del episodio y la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Respuesta del gobierno estatal y continuidad de la presencia de seguridad

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también se pronunció sobre el incidente, señalando que:

Se está brindando atención a las personas afectadas

Se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal en la zona

Esta continuidad operativa busca garantizar condiciones de seguridad tras el violento episodio ocurrido dentro del perímetro arqueológico.

Un episodio que deja interrogantes y una investigación en curso

La balacera en Teotihuacán, con un saldo de dos muertos y seis heridos, entre ellos un turista canadiense, abre ahora una fase de investigación profunda por parte de las autoridades mexicanas.

El hecho, ocurrido en un sitio de relevancia histórica y turística internacional, ha movilizado tanto a instancias locales como federales, en un esfuerzo coordinado por esclarecer lo sucedido y brindar asistencia a los afectados.

Mientras tanto, el despliegue de seguridad permanece activo en la zona arqueológica, a la espera de nuevas determinaciones oficiales.