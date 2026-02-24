México bajo vigilancia: Sheinbaum garantiza seguridad total tras la caída de "El Mencho"

En un clima de máxima tensión institucional y social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido al paso de las crecientes dudas sobre la estabilidad del país de cara a la Copa del Mundo 2026. Tras los episodios de violencia extrema desatados en la región de Jalisco, la mandataria utilizó su habitual conferencia de prensa para enviar un mensaje de calma a los fanáticos del fútbol y a los organismos internacionales, garantizando que el certamen se llevará a cabo bajo estrictas medidas de control y sin amenazas para los asistentes.

El impacto de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

La preocupación global se disparó tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido bajo el alias de "El Mencho". El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación falleció durante un operativo militar, lo que desencadenó una respuesta inmediata y violenta por parte de su organización criminal. Esta situación provocó una ola de incendios, bloqueos de rutas estratégicas y ataques armados en varios estados del país, afectando directamente la percepción de seguridad a pocos meses del inicio del torneo en junio.

Especialmente en la región de Guadalajara, epicentro de los disturbios del pasado lunes, se registraron escenas de caos que encendieron las alarmas de los hinchas que planean visitar el país. Ante este panorama, Sheinbaum fue enfática al declarar que el Estado ofrece "todas las garantías, ningún riesgo" para el desarrollo de la cita mundialista. La mandataria expresó su confianza en que la actividad se normalice plenamente durante este martes, apoyada en un incremento sustancial de la presencia de fuerzas federales.

Pese a los interrogantes surgidos por la violencia en el oeste del país, el Gobierno de México ratificó su compromiso de mantener la agenda acordada con la FIFA. El plan de trabajo conjunto sigue vigente para asegurar que los trece partidos programados en territorio nacional se disputen sin alteraciones en sus sedes originales. La distribución de los encuentros se mantiene de la siguiente manera:

Ciudad de México: Albergará un total de cinco partidos , incluyendo un trascendental cruce de octavos de final.

Albergará un total de , incluyendo un trascendental cruce de octavos de final. Guadalajara (Jalisco): Sede central de la reciente violencia, tiene asignados cuatro partidos .

Sede central de la reciente violencia, tiene asignados . Monterrey (Nuevo León): Recibirá otros cuatro partidos de la fase inicial.

Uno de los puntos de mayor atención para el esquema de seguridad nacional es la capital de Jalisco. En Guadalajara está previsto que se juegue uno de los partidos más atractivos y esperados de la fase de grupos: el enfrentamiento entre España y Uruguay, programado para el 26 de junio. La relevancia de este encuentro internacional obliga al Estado a redoblar esfuerzos para asegurar que el entorno del estadio y las rutas de acceso estén libres de cualquier amenaza del crimen organizado.

Refuerzo militar y el compromiso por la paz

La estrategia de la administración de Sheinbaum para contener los daños colaterales de la caída de "El Mencho" se basa en el despliegue masivo de efectivos. Según detalló la presidenta, actualmente existe una "más presencia" de militares en las zonas críticas, especialmente en Jalisco, donde los uniformados trabajan de forma ininterrumpida.

La mandataria subrayó que las fuerzas armadas operan "todos los días por la seguridad y la paz" en México, buscando disipar la imagen de vulnerabilidad que dejaron los bloqueos y ataques armados recientes. La prioridad del Ejecutivo es demostrar que las instituciones del Estado tienen el control territorial necesario para proteger no solo a los ciudadanos locales, sino también a la marea de turistas internacionales que arribarán para el Mundial. Con la promesa de que el país ofrece garantías totales, México se encamina a intentar dejar atrás la sombra del narcotráfico para dar paso a la máxima fiesta del fútbol global.