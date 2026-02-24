Suiza congela casi US$ 900 millones vinculados a Nicolás Maduro

El Gobierno de Suiza anunció este lunes una decisión de gran impacto internacional: el Consejo Federal helvético congeló activos por 687 millones de francos suizos, equivalentes a aproximadamente US$ 888 millones, pertenecientes al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a su círculo cercano. La medida, comunicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, fue adoptada tras la detención de Maduro el 3 de enero y su posterior traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

Esta acción se inscribe en un marco legal específico y tiene como objetivo principal evitar que los fondos bajo sospecha salgan del sistema financiero suizo, protegiendo así la integridad de esos recursos mientras se verifica su origen.

Una medida preventiva reforzada tras la detención

Según lo informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, los activos permanecerán congelados "hasta que concluyan las investigaciones de la Justicia estadounidense". La idea detrás de esta decisión es asegurar que los fondos bajo sospecha no salgan del sistema financiero suizo, protegiendo la integridad de esos recursos mientras se verifica la legalidad de su origen, explicó un portavoz oficial.

La acción del Consejo Federal no surgió de un vacío. Dos tercios de esos activos ya estaban congelados antes de la detención de Maduro, como parte de procedimientos penales en Suiza. Tras la captura del exlíder chavista, el Gobierno suizo decidió bloquear 239 millones de francos adicionales (aproximadamente US$ 309 millones) para reforzar la medida.

Este conjunto de activos bajo bloqueo representa una porción significativa de recursos financieros asociados a Maduro y a su entorno. La congelación de los fondos se realizó bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), una normativa suiza que permite congelar bienes de personas políticamente expuestas cuando existen indicios de que su origen puede ser ilegal.

Los mecanismos legales y sus consecuencias

La legislación en la que se apoya la decisión, la FIAA, establece los criterios bajo los cuales las autoridades helvéticas pueden retener activos de extranjeros políticamente expuestos cuando hay evidencia o sospecha de que esos bienes se hayan obtenido de manera ilícita. La intención oficial, según las fuentes consultadas, es precautelar esos activos hasta que se aclare su procedencia.

La medida también prevé una eventual restitución de los activos al país de origen, en este caso a Venezuela, pero bajo una condición clave: si se confirma que su origen es ilícito. En tal situación, Suiza procederá a reembolsar los activos en "beneficio" del pueblo venezolano, tal como señala el comunicado oficial.

Un contexto jurídico y político complejo

La congelación de estos activos se inscribe en un contexto internacional complejo, marcado por la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos vinculados con narcotráfico y corrupción. La medida suiza se tomó el lunes siguiente a la captura y traslado de Maduro, con el objetivo de prevenir la fuga de fondos sospechosos.

Suiza actuó con base en su legislación nacional, pero también como parte de una tendencia global de mayor escrutinio sobre activos financieros vinculados a líderes extranjeros acusados de delitos graves. El portavoz oficial suizo subrayó que esta medida busca garantizar que los fondos no salgan del sistema financiero suizo, algo que, de ocurrir antes de establecer la legalidad de su origen, podría hacer más difícil su eventual restitución.

Bloqueo de activos antes y después de la detención

Antes del refuerzo de la medida tras la detención de Maduro, gran parte de los activos asociados a él ya estaban bajo congelamiento por procedimientos legales en Suiza. Aproximadamente dos tercios de los 687 millones de francos habían sido retenidos antes de enero, dentro de procesos penales en curso. La detención del expresidente aceleró la decisión de bloquear el resto de los fondos, sumando 239 millones de francos adicionales al bloqueo existente.

El resultado es un paquete considerable de activos que ahora están bajo custodia del sistema financiero suizo, a la espera de resolverse las investigaciones judiciales internacionales que determinarán su destino final.

Un planteamiento hacia la restitución

La posibilidad de que estos fondos sean devueltos al pueblo venezolano, si se comprueba su origen ilícito, agrega una dimensión humanitaria y política al bloque de activos. Suiza ha dejado claro que la retención de estos recursos no es un fin en sí mismo, sino una medida cautelar dentro de un proceso mayor de justicia y verificación.

En definitiva, la decisión del Consejo Federal suizo de congelar casi US$ 900 millones vinculados a Nicolás Maduro y su círculo representa un hito en el manejo de activos sospechosos de origen ilícito en Europa y deja abierta la puerta a posibles devoluciones al pueblo venezolano, según los resultados de las investigaciones en curso.