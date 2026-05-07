La NASA liberó más de 12.000 imágenes inéditas de Artemis II: dónde encontrarlas

La NASA publicó el mayor archivo fotográfico de una misión lunar en más de medio siglo con la liberación de 12.217 imágenes capturadas durante el viaje de Artemis II, el histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna que marcó un nuevo capítulo en la exploración espacial.

El material visual ya se encuentra disponible para consulta pública y reúne fotografías tomadas por la tripulación durante los diez días de misión, desde el lanzamiento hasta el regreso a la Tierra. Las imágenes incluyen escenas inéditas del interior de la cápsula Orión, vistas de la Tierra y la Luna desde el espacio profundo, registros de eclipses solares y capturas de la cara oculta lunar.

La publicación del archivo representa uno de los proyectos de divulgación científica más importantes impulsados por la NASA en los últimos años y constituye el primer gran registro visual de un vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde las misiones Apolo.

Un viaje histórico documentado

Según informó la revista Scientific American, el archivo fotográfico comprende imágenes obtenidas entre el lanzamiento de la misión, realizado el 1 de abril, y el aterrizaje ocurrido nueve días después.

Durante la travesía, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen —representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)— recorrieron más de 400.000 kilómetros mientras documentaban cada etapa del recorrido con cámaras y teléfonos celulares.

Las fotografías permiten observar momentos centrales de la misión y ofrecen una perspectiva inédita de la experiencia humana en el espacio profundo. Entre los registros más impactantes aparecen:

La aproximación de la cápsula Orión a la Luna.

Imágenes de la cara oculta lunar.

Eclipses totales de Sol observados desde el espacio.

Amaneceres terrestres capturados durante el viaje.

Retratos de la tripulación trabajando en microgravedad.

Escenas cotidianas dentro de la nave espacial.

Muchas de las imágenes transmitidas durante el vuelo llamaron la atención por la calidad y la singularidad de las escenas capturadas. Sin embargo, gran parte del material recién pudo recuperarse después del amerizaje, cuando las tarjetas de memoria regresaron a la Tierra junto a los astronautas el 10 de abril.

Un archivo íntegro y sin retoques digitales

El banco fotográfico fue incorporado al portal Gateway to Astronaut Photography of Earth, una plataforma de la NASA destinada a la difusión pública de imágenes tomadas desde el espacio.

Según detallaron los especialistas citados por Scientific American, la agencia espacial decidió publicar el material sin alteraciones ni retoques digitales, una decisión orientada a preservar la autenticidad y transparencia del archivo. Por esa razón, el catálogo no solo contiene imágenes espectaculares, sino también capturas defectuosas, fotografías movidas y tomas con manchas negras o fallas técnicas.

La decisión de conservar esos errores responde a la intención de mostrar el material de manera íntegra y sin modificaciones.

El enorme desafío de procesar más de 12.000 fotografías

La científica planetaria Kelsey Young, integrante de la Dirección de Misiones Científicas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, explicó que la magnitud del material demoró la publicación masiva de las imágenes. "Se está realizando un esfuerzo titánico en el Centro Espacial Johnson por parte de los equipos que deben recopilar todos estos datos e incorporarlos a la infraestructura de datos de la misión, lo que nos permite procesarlos y distribuirlos", sostuvo.

Young señaló que el volumen de información resultó enorme y que el primer trabajo del equipo científico consistió en identificar, organizar y clasificar el contenido generado durante el vuelo.

"El primer paso de los miembros del equipo fue comprender lo que tenían; al igual que cualquier otro fotógrafo, la tripulación de Artemis II tomó su cuota de fotos borrosas y fallos de disparo", explicó

Ciencia lunar y futuros alunizajes

Además del valor histórico y documental, el archivo tendrá una función científica clave para las futuras etapas del programa Artemis. Las imágenes obtenidas más allá de la órbita terrestre baja constituyen las primeras de este tipo en más de 50 años y serán utilizadas como material de análisis para investigaciones relacionadas con la Luna y futuras misiones tripuladas.

Entre los objetivos principales del equipo científico de Artemis II figuran:

El estudio de la geología lunar.

La identificación de posibles sitios de aterrizaje.

El análisis del color y brillo de la superficie lunar.

La observación de destellos provocados por impactos de meteoroides.

La investigación de la atmósfera y el polvo lunar.

La NASA informó además que el equipo científico lunar de Artemis II tendrá plazo hasta octubre —seis meses después de la misión— para publicar informes preliminares sobre ciencia y operaciones junto al conjunto completo de datos obtenidos durante el viaje.

Transparencia, divulgación y acceso público

La publicación abierta del archivo forma parte de la política de la NASA orientada a promover la transparencia y el acceso ciudadano a la exploración espacial.

El portal Gateway to Astronaut Photography of Earth ya alojaba imágenes de la Estación Espacial Internacional desde el año 2000, aunque la incorporación del material de Artemis II representa un salto en escala y relevancia científica. La agencia también anunció que planea publicar las grabaciones de voz de los astronautas durante el sobrevuelo lunar y una guía de usuario destinada a facilitar la consulta del archivo.

Todos los datos serán incorporados posteriormente al Sistema de Datos Planetarios de la NASA, la plataforma oficial para el almacenamiento y consulta de información generada por las misiones científicas vinculadas a la exploración planetaria.