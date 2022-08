Mujer fue brutalmente golpeada en el subte por otra pasajera: "¡Odio los mexicanos!"

Una mujer fue golpeada en un subte de Nueva York en Brooklyn por una extraña que le gritó “odio a los mexicanos”. El hecho ocurrió el lunes pasado.

“Ahora tengo miedo de salir a cualquier lado”, expresó la mujer agredida a Daily News, quien no quiso compartir sus datos personales. “Estoy tan enojada y asustada”, definió.

La víctima tiene 41 años y se subió a un tren de la línea Q con destino a Manhattan en la estación de Newkirk Ave en Flatbush alrededor de las 8:45 de la mañana del lunes. La agresora tomó asiento junto a la mujer que la atacó sin explicación alguna, informó la policía de Nueva York. Woman pummeled on Brooklyn train by complete stranger who screamed 'I hate Mexicans' during vicious, unprovoked assaulthttps://t.co/4k3vUlnzp0 — New York Daily News (@NYDailyNews) August 9, 2022

“Sentí que me golpeó en la cara una y otra vez, perdí la cuenta”, detalló la mujer atacada. “¿Por qué me pegaste?” le preguntó a a la atacante, a lo cual, la agresora vociferó: “¡Odio los mexicanos!”

En tanto, la Policía de Nueva York informó que la atacante huyó del tren en la estación Seventh Ave en Park Slope, pero la víctima actuó rápido y pudo hacerle una foto con el celular antes de escapar.

Por otra parte, la mujer agredida sufrió un corte en el labio superior y se bajó del tren en la parada de Atlantic Ave, donde se puso en contacto con la policía, pero rechazó la atención médica.