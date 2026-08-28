Nepal vuelve a estar en alerta por la crecida de un río tras las inundaciones mortales

Las autoridades de Nepal emitieron este viernes una nueva alerta por el aumento del caudal del río Bhote Koshi, apenas dos días después de las graves inundaciones que golpearon la región y dejaron un saldo conjunto de al menos 584 muertos y más de 2400 desaparecidos entre territorio nepalí y el Tíbet.

La nueva advertencia incrementó la preocupación en una región que todavía permanece afectada por las consecuencias del desastre. Las autoridades recibieron información procedente de China sobre un nuevo incremento del nivel del agua y, ante el riesgo de otra crecida, pidieron a la población mantenerse en lugares seguros.

La recomendación estuvo dirigida especialmente a quienes viven cerca del río Trishuli, donde se solicitó a los habitantes que se trasladen o permanezcan en zonas seguras hasta que existan nuevas indicaciones oficiales.

"Según la información recibida desde China en la Oficina de Policía Distrital de Rasuwa, se ha vuelto a incrementar el caudal en el río Bhote Koshi", informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

El organismo pidió a las poblaciones ubicadas en las zonas ribereñas que mantengan "un alto nivel de alerta". Por el momento, las autoridades no precisaron cuánto aumentó el caudal ni difundieron detalles oficiales procedentes de China sobre la evolución de la situación.

La preocupación por lo que ocurre aguas arriba

El riesgo de nuevas inundaciones también está vinculado con la situación registrada aguas arriba, en la región autónoma del Tíbet, donde el desbordamiento de un lago obligó a suspender temporalmente las tareas de rescate.

La acumulación de agua se encuentra a unos 2950 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 1000 metros por encima del paso fronterizo de Gyirong. El lago se formó luego de que una masa de barro y rocas bloqueara un cauce como consecuencia del desastre. Esta situación generó preocupación ante la posibilidad de que una descarga repentina de agua provocara nuevas inundaciones o deslizamientos de tierra en las zonas ubicadas aguas abajo.

Según informó la televisión estatal china CCTV, el lago llegó a presentar desbordamientos. Posteriormente, sin embargo, el nivel del agua descendió de unos 50 a 10 metros y comenzó a circular con normalidad.

Esta mejora permitió que las operaciones de rescate, que habían sido suspendidas temporalmente, pudieran reanudarse.

Un balance de víctimas es dramático

Mientras las autoridades mantienen la alerta por el comportamiento de los cursos de agua, las tareas de búsqueda continúan en las zonas afectadas por las inundaciones.

El balance de víctimas sigue aumentando a medida que avanzan los operativos. Nepal informó que fueron recuperados 579 cuerpos, mientras que las autoridades chinas confirmaron otras cinco muertes en el lado tibetano.

De esta manera, la cifra conjunta asciende a 584 fallecidos. El número de personas desaparecidas también continúa siendo uno de los aspectos más graves de la emergencia. Entre Nepal y el Tíbet, hay más de 2400 personas sin localizar, mientras las tareas de búsqueda y rescate continúan en un escenario afectado por el barro, los escombros y los daños provocados por el agua.

Miles de personas todavía no fueron localizadas

En territorio nepalí, miles de personas permanecen desaparecidas. Entre ellas se encuentran trabajadores vinculados a sectores y organismos que también resultaron alcanzados por el desastre.

Entre las personas cuyo paradero se desconoce figuran:

933 trabajadores de centrales hidroeléctricas .

. Más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados de Aduana .

. 622 turistas.

La situación de los turistas es también motivo de preocupación. De los 622 visitantes desaparecidos, 473 son extranjeros, mientras que otros 149 son ciudadanos nepalíes que viven fuera del país.

A estas cifras se suman los habitantes de las localidades afectadas que todavía no pudieron ser localizados, en medio de un amplio operativo de búsqueda que continúa desarrollándose en la región.

Gyirong, entre las zonas más afectadas

Uno de los sectores que sufrió mayores consecuencias es el paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres que comunican Nepal con el Tíbet. Las imágenes difundidas después de las inundaciones mostraron amplias zonas cubiertas por barro y escombros, además de importantes daños en los caminos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

El impacto del desastre modificó las condiciones de una zona que ahora concentra parte de la preocupación de las autoridades y de los equipos que participan en las tareas de búsqueda y rescate.

La situación en Gyirong también se encuentra vinculada con la evolución de las condiciones aguas arriba, donde el comportamiento del lago formado tras el bloqueo de un cauce se convirtió en un nuevo elemento de riesgo.

Alerta y rescate en medio de la incertidumbre

La nueva advertencia por el incremento del caudal del Bhote Koshi se produce mientras Nepal y las autoridades de la región continúan enfrentando las consecuencias de las inundaciones ocurridas dos días antes. La falta de información precisa sobre la magnitud del nuevo aumento del caudal y la ausencia, por el momento, de detalles oficiales desde China sobre la evolución de la situación mantienen la incertidumbre sobre las próximas horas.

La NDRRMA pidió a los habitantes de las zonas cercanas a los ríos mantener un alto nivel de alerta y permanecer en lugares seguros hasta la emisión de nuevas indicaciones.

Al mismo tiempo, la mejora registrada en el lago de la región autónoma del Tíbet permitió reanudar las operaciones de rescate, luego de que el descenso del nivel del agua, de aproximadamente 50 a 10 metros, posibilitara que el agua comenzara a circular con normalidad.

Con 584 muertos, más de 2400 desaparecidos, 579 cuerpos recuperados en Nepal y cinco fallecimientos confirmados en el lado tibetano, la magnitud del desastre continúa quedando expuesta mientras avanzan las tareas de búsqueda.

En este contexto, el nuevo aumento del caudal del río Bhote Koshi mantiene a las autoridades en alerta y a la población de las zonas ribereñas bajo la recomendación de resguardarse, ante el riesgo de que una nueva crecida vuelva a agravar una emergencia que todavía mantiene a miles de personas sin localizar.