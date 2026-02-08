Nueva York bajo un frío histórico: temperaturas más bajas que en la Antártida y alerta por hipotermia

La ciudad de Nueva York atraviesa actualmente uno de los episodios meteorológicos más severos y peligrosos de las últimas décadas, sumergida en una potente masa de aire ártico que avanzó con furia desde el norte de Canadá. Este fenómeno extremo ha dejado a la metrópoli con registros térmicos que, en el pico del evento, superaron en rigor a los reportados en diversos puntos del continente antártico.

Durante la jornada del domingo, los termómetros en la Gran Manzana marcaron una temperatura real cercana a los -16 grados Celsius, pero el peligro real para la población radicó en una sensación térmica que descendió hasta los -26 grados, estableciendo condiciones de alto riesgo para la salud pública y la vida de quienes se encuentran a la intemperie.

La magnitud de este evento climático ha captado la atención internacional debido a las comparaciones estadísticas con las zonas más gélidas del planeta. Mientras Nueva York sufría estas marcas extremas, la base estadounidense McMurdo, ubicada en la Antártida, reportó una temperatura de alrededor de -6 grados, lo que situó a la metrópoli estadounidense unos diez grados por debajo del continente blanco en su momento más crítico. Este escenario fue provocado por un marcado descenso de aire gélido proveniente de la región de la bahía de Hudson, en territorio canadiense, que se desplazó hacia el sur hasta cubrir gran parte del este de los Estados Unidos, activando alertas por frío extremo para más de 43 millones de personas en grandes centros urbanos como Nueva York y Filadelfia.

Según el análisis de los especialistas, el impacto del fenómeno ha sido particularmente devastador en las zonas alejadas de la costa. Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather, señaló que para muchas localidades del noreste este período representa el frío más extremo de la última década y, en ciertos casos, de los últimos veinte años. Además, el experto advirtió que la persistencia de estas marcas gélidas provocará que muchas ciudades terminen con una racha de días por debajo del punto de congelación que se ubicará entre las diez más largas de las que se tenga registro histórico oficial.

Las condiciones meteorológicas se vieron agravadas por la presencia de fuertes ráfagas de viento y nevadas intensas que afectaron diversos sectores de Nueva Inglaterra, donde algunos sistemas atmosféricos generaron acumulaciones rápidas de nieve que complicaron la movilidad. En las regiones del norte del estado de Nueva York y en el extremo norte de Nueva Inglaterra, el escenario fue todavía más hostil, con temperaturas que oscilaron entre los -29 y los -34 grados Celsius. En este contexto, los especialistas en salud advirtieron que cualquier superficie de piel expuesta a la intemperie puede sufrir procesos de congelamiento en un lapso menor a la media hora.

El costo humano de esta ola polar ha sido trágico y significativo en las últimas semanas, confirmándose la muerte de al menos 17 personas tras permanecer al aire libre en la ciudad de Nueva York. De ese total, las autoridades sanitarias ratificaron que 13 casos fueron consecuencia directa de cuadros de hipotermia. Ante esta dramática situación, el alcalde Zohran Mamdani detalló un operativo de emergencia sin descanso en el que participan empleados municipales junto con más de 550 trabajadores de alcance comunitario. Este personal recorre las calles de la ciudad durante las veinticuatro horas con el objetivo de trasladar a las personas sin hogar hacia espacios cerrados, conectándolas con refugios seguros o habitaciones de hotel para garantizar que ningún ciudadano quede expuesto a las temperaturas mortales.

En paralelo a las tareas de rescate en la vía pública, el gobierno local habilitó 60 centros de calefacción distribuidos estratégicamente en los cinco distritos neoyorquinos y puso en funcionamiento autobuses acondicionados como refugios móviles, ubicados en áreas de alta circulación como el centro de Manhattan. Desde la administración municipal se ha insistido de forma reiterada en que incluso las exposiciones breves al aire libre pueden resultar extremadamente peligrosas, instando a la población a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo detectada en su entorno.

A pesar de que el meteorólogo jefe de AccuWeather, Jon Porter, había advertido que la combinación de aire ártico y vientos fuertes podría haber generado la sensación de frío más intensa de todo este invierno, los pronósticos más recientes comienzan a traer algo de alivio para la región. Se espera que en los próximos días se inicie una mejora gradual de las condiciones climáticas, con temperaturas que volverían a acercarse al punto de congelación. Esta tendencia hacia marcas más templadas se consolidaría hacia los comienzos del mes de marzo, marcando el final de uno de los períodos más gélidos y letales que ha enfrentado el noreste de los Estados Unidos en el último tiempo.