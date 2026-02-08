Grave caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: fue evacuada en helicóptero

La estadounidense Lindsey Vonn, múltiple campeona y una de las máximas leyendas del esquí alpino mundial, sufrió una grave caída durante la prueba de descenso en el segundo día de competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El accidente obligó a su evacuación en helicóptero y conmocionó al público y a sus colegas, poniendo un abrupto final a su esperado regreso olímpico a los 41 años.

Vonn lideraba la prueba con el dorsal 13, con apenas cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, cuando perdió el control tras enganchar su bastón derecho con una bandera en la parte alta de la pista Tofana, en los Dolomitas. La caída se produjo en el primero de los cinco sectores del recorrido.

Las imágenes de la esquiadora tendida sobre la nieve recorrieron el mundo. El estadio quedó en silencio absoluto mientras los equipos de emergencia ingresaban a la pista. Minutos después, los organizadores colocaron música ambiental para enmascarar los gritos de dolor de Vonn, quien permanecía inmóvil con las botas aún sujetas a los esquís antes de ser trasladada en helicóptero.

Durante la transmisión de la BBC, la ex esquiadora y actual comentarista Chemmy Alcott expresó su conmoción en vivo:

"Jamás imaginé que esto terminaría con ella inmóvil al costado de la pista. El riesgo era enorme, y cuando una caída así ocurre, el impacto sobre el cuerpo se duplica. Es brutal", señaló visiblemente afectada.

La escena también impactó a sus compañeras. La estadounidense Breezy Johnson se cubrió el rostro al ver la repetición del accidente en las pantallas del estadio, incapaz de ocultar su angustia.

Un regreso marcado por el riesgo físico

El episodio fue especialmente dramático por el estado físico con el que Vonn afrontaba la competencia. La esquiadora posee una rodilla derecha de titanio y, apenas una semana antes, había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla izquierda durante una prueba de la Copa del Mundo en Crans Montana, Suiza.

A pesar del diagnóstico, el martes previo había confirmado su decisión de competir, una determinación que generó sorpresa y admiración luego de regresar al alto nivel cinco temporadas después de anunciar su retiro.

BREAKING: WATCH:



Lindsey Vonn's Olympic downhill run ended in disaster as she crashed early in the race, crushing her chances of winning a medal.



The dramatic moment was captured on video. pic.twitter.com/v9wShvl0jh — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) February 8, 2026

En la previa olímpica, Vonn había mostrado un rendimiento competitivo: fue undécima en el entrenamiento del viernes y tercera en los ensayos del sábado, lo que alimentó la expectativa por una nueva hazaña en Cortina d'Ampezzo.

Una carrera histórica

Nacida en St. Paul, Minnesota, Lindsey Vonn acumula 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso, incluyendo dos triunfos en la temporada actual. Fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019 y cuenta con 11 medallas en grandes eventos, entre ellas un oro olímpico y dos títulos mundiales.

Su caída no solo puso fin a su participación en Milano-Cortina 2026, sino que se convirtió en el momento más impactante de la jornada. La final fue suspendida momentáneamente y las competidoras fueron retiradas del inicio del descenso debido al impacto psicológico del accidente.

Más tarde, la austríaca Nina Ortleib también sufrió una dura caída tras un salto, deslizándose unos diez metros por la pendiente. A diferencia de Vonn, pudo reincorporarse y descender por sus propios medios.