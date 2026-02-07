Ucrania denunció "ataque masivo" ruso contra las instalaciones eléctricas

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, denunció este sábado un "ataque masivo" por parte de Rusia contra las instalaciones eléctricas ucranianas.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Shmyhal señaló: "Criminales rusos llevaron a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones energéticas de Ucrania. El ataque continúa".

Por su parte, el operador estatal, Ukrenergo, anunció "cortes de emergencia en la mayoría de las regiones" como consecuencia de los daños "causados por el enemigo", según informó el sitio DW.

"Los trabajos de restauración (del servicio) comenzarán en cuanto la situación de seguridad lo permita", sostiene el comunicado.

El ataque anterior contra las instalaciones energéticas de Ucrania se llevó a cabo el martes, conforme a los datos de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente Volodímir Zelenski utilizó su cuenta de Telegram para repudiar los ataques e indicó que Rusia empleó "más de 400 drones y 40 misiles de varios tipos".

"El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución", agregó el mandatario y concluyó: "En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso".