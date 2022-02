"O somos hermanos o todo se derrumba": Francisco apela a la fraternidad entre las religiones

El papa Francisco destacó este viernes el valor de la "fraternidad" en el diálogo entre religiones en un contexto de una "pequeña guerra mundial en pedazos" y planteó: "O somos hermanos o todo se derrumba".



"O somos hermanos o todo se derrumba. Lo constatamos en las pequeñas guerras actuales, en esta tercera guerra mundial en pedazos", planteó el pontífice en un videomensaje divulgado este viernes, en ocasión del tercer aniversario del Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmó en 2019 con el Gran Imán Ahmed Al-Tayyeb, máxima autoridad del Islam sunita.



"Cómo se destruyen los pueblos, cuánta hambre pasan los niños, cómo se derrumba la educación. Es una destrucción", lamentó el Papa en el videomensaje enviado a la conmemoración que se hace en Dubai en el denominado Día Internacional de la Fraternidad Humana, en homenaje al documento interreligioso.



El documento de 2019 planteó un acercamiento histórico entre el líder de la Iglesia católica y una de las máximas autoridades del mundo musulmán, además de marcar la base conceptual de la encícllica que Jorge Bergoglio escribió en 2020 dedicada a la fraternidad, "Fratelli tutti" (hermanos todos).



"Vivimos todos bajo el mismo cielo. Hoy es el tiempo oportuno para caminar juntos. No lo dejemos para mañana o para un futuro que no sabemos si llegará; hoy es el tiempo oportuno para caminar juntos, los creyentes y todas las personas de buena voluntad, juntos", convocó el Papa en su mensaje de este viernes.



Según informó el Vaticano, también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la jornada de la Fraternidad Humana, y convocó a "construir un mundo mejor que defienda los derechos humanos universales, eleve a todos los seres humanos y promueva la paz y seguridad para todos".



Para Francisco, en ese marco, el aniversario del histórico documento "es un día propicio para darse la mano, para celebrar nuestra unidad en la diversidad, unidad no uniformidad, unidad en la diversidad, para decir a las comunidades y a las sociedades en las que vivimos que ha llegado el tiempo de la fraternidad".



"El camino de la fraternidad es largo, difícil, pero es ancla de salvación para la humanidad. A las muchas señales de amenaza, a los tiempos oscuros, a la lógica del conflicto opongamos el signo de la fraternidad que, acogiendo al otro y respetando su identidad, lo impulsa a recorrer un camino común", planteó en ese marco.



Tras la firma del documento en 2019, el pontífice continuó con los acercamientos interreligiosos y, en marzo de 2021, se reunió en Irak con el otro gran representante del islam, el Ayatola Ali Al-Sistani, máxima autoridad de la rama chíita.



El encuentro conmemorativo de este viernes, al que el Vaticano envió al cardenal Miguel Ayuso, se celebra en el marco de la Expo Dubái 2020 y fue organizado conjuntamente por el Ministerio para la Tolerancia y la Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos y el Alto Comité para la Fraternidad Humana, con el apoyo de la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar.