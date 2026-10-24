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Pese a los reclamos de Ucrania, Rusia envió a EE. UU. tres buques con diésel

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció el envío de tres buques con combustible diésel a América del Norte. Se prevé un aumento significativo en las exportaciones en los próximos meses.

24 Octubre de 2026 23.43

Rusia envió tres buques cargados con combustible diésel a América del Norte, declaró este sábado el vice primer ministro ruso, Alexander Novak y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Los primeros tres buques cisterna cargados con combustible ya están en camino... con un apoyo sustancial del Fondo Ruso de Inversión Directa", declaró Novak, citado por la agencia de noticias TASS.

Horas antes, Novak comentó que Rusia había comenzado a levantar su prohibición sobre las exportaciones de diésel antes de lo previsto y que estaba lista para suministrar 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 toneladas en noviembre y un millón en diciembre.

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