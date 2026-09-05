Putin ordenó una pausa de tres días en los ataques sobre Kiev por la visita de los enviados de Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, en coincidencia con la llegada a la región de los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

La medida comenzó a regir desde la medianoche y fue confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien explicó que la pausa está vinculada con los preparativos de las reuniones que los representantes estadounidenses mantendrán durante su visita.

En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también decidió frenar los ataques contra territorio ruso mientras permanezcan en la región los enviados estadounidenses. La decisión respondió a un pedido de Washington, que solicitó garantías de seguridad para ambas partes durante las conversaciones.

Aunque inicialmente el Kremlin negó que existiera un acuerdo formal de alto el fuego, finalmente aceptó la pausa temporal.

Witkoff y Kushner se reunirán con Putin

La llegada de los emisarios estadounidenses se produce en un momento de fuerte tensión y con las negociaciones entre Moscú y Kiev estancadas.

Peskov confirmó que Putin recibirá a Witkoff y Kushner y anticipó que el encuentro podría extenderse durante varias horas.

Los enviados de Estados Unidos también tienen previsto viajar a Kiev, donde mantendrán contactos con funcionarios del gobierno ucraniano.

Zelenski destacó que el objetivo es que las conversaciones con la delegación estadounidense sean "lo más constructivas y sustanciales posible".

La visita se produce menos de dos semanas después del viaje a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, en el marco de los contactos que la administración estadounidense mantiene con ambas partes.

Trump aseguró que sus enviados llevan una propuesta de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Witkoff y Kushner viajaron con una propuesta destinada a poner fin a la guerra.

Sin embargo, desde el Kremlin advirtieron que Putin, aunque aceptó reunirse con los representantes de Washington, por ahora rechaza un alto el fuego prolongado y una eventual cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania si no tiene como objetivo alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Peskov también pidió cautela respecto del resultado de las conversaciones y señaló que, según el propio Trump, la propuesta no estaría basada en ideas completamente nuevas para resolver el conflicto.

La guerra continúa pese a la pausa temporal

La suspensión de los ataques llega en medio de una nueva escalada militar.

Durante las últimas semanas, Ucrania atacó objetivos en la retaguardia rusa, incluidos refinerías y depósitos logísticos, mientras que Rusia intensificó los bombardeos con misiles sobre Kiev y los puertos del mar Negro.

Las negociaciones de paz permanecen bloqueadas desde febrero y las diferencias entre Moscú y Kiev continúan siendo profundas.

En este contexto, la pausa de tres días ordenada por Putin y la decisión ucraniana de detener temporalmente sus ataques contra Rusia representan una ventana para los contactos diplomáticos, aunque todavía no existe certeza sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.