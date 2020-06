Rodríguez Larreta evitó responder los dichos de Cafiero: "No me engancho en discusiones políticas"

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta le respondió este sábado al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que más temprano había dicho que la pandemia de coronavirus con Mauricio Macri en el gobierno "hubiese sido una catástrofe".

"No me engancho en discusiones políticas en este momento", afirmó el referente del PRO.

Consultado por las declaraciones de Cafiero en Radio Mitre, el funcionario porteño fue contundente: "No estoy de acuerdo". Sin embargo, prefirió no entrar en la polémica e insistió en la necesidad de "buscar en este momento trabajar todos juntos y no hacer diferencias".

En varios tramos de la entrevista, Larreta insistió: "Me mantengo muy firme en no entrar en discusiones políticas. Ya tendremos tiempo. Como espacio de oposición tenemos posiciones diferentes, pero este momento es el más difícil en muchos años, y no voy a entrar en controversias políticas".

"Tengo la responsabilidad de la gestión donde hay mayor cantidad de casos por coronavirus", agregó en el mismo sentido.