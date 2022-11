Rusia dijo que concluyó su retirada de la región ucraniana de Jerson

El ejército ruso anunció este viernes que completó la retirada de sus tropas en una parte de la región ucraniana de Jerson, un movimiento interpretado por Kiev y sus aliados como un revés para Moscú, y al que el Kremlin se refiere como una "maniobra en estricta conformidad con el plan acordado", tras casi nueve meses de su ofensiva militar lanzada en Ucrania.



"Hoy a las 5 de la mañana de Moscú (23 de anoche en la Argentina), se completó el traslado de las tropas rusas hacia la orilla izquierda del río Dniéper", dijo en un escueto mensaje el Ministerio de Defensa ruso en las redes sociales.



El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante la operación de retirada no se produjeron bajas ni pérdida de equipamiento, pero Serguei Khlan, diputado del Consejo Regional de Jerson, dijo que algunos soldados rusos se ahogaron cuando intentaban cruzar el río, y otros que no pudieron abandonar la ciudad deambulaban por ella disfrazados con ropa civil.



El legislador no precisó el número de militares supuestamente atrapados en la urbe, ni proporcionó más pruebas. El repliegue ruso es visto como un duro revés para el presidente Vladimir Putin, que reivindicó a fines de septiembre, durante una ceremonia con gran pompa en el Kremlin, la anexión de cuatro regiones ucranianas, entre ellas la de Jerson.



Putin había prometido defender "por todos los medios" lo que considera como territorios rusos, incluso sugiriendo una opción nuclear en aras de este objetivo.



Pero ante la contraofensiva ucraniana lanzada a fines del verano, el ejército ruso anunció el miércoles que abandonaba la parte norte de la región de Jersón, incluida su capital homónima, situada en la orilla derecha del Dniéper, para consolidar posiciones al otro lado de esta barrera natural.



Este jueves Kiev advirtió que podría ser una maniobra para tenderle a sus fuerzas una trampa mortal, pero este viernes el repliegue fue calificado como una "importante victoria", que pone de manifiesto que "sin importar lo que haga Rusia, Ucrania va a ganar", como afirmó en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.