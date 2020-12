Rusia empezaría a vacunar a mayores de 60 años la semana que viene

El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, anunció este domingo que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus en personas mayores de 60 años están próximos a terminar y, por ello, ese país planea empezar a vacunarlos la próxima semana.

Murashko lo anunció en una entrevista con el programa de noticias en el canal de televisión Rossiya-1, que cita la agencia TASS: "Sí, eso esperamos", afirmó en respuesta a la pregunta de si la vacunación de los ancianos podría comenzar la próxima semana.

Según él, los ensayos clínicos de la vacuna en adultos mayores están llegando a su fin.

"Recomendaríamos que las regiones también involucren a los pacientes con diabetes en la vacunación", sostuvo Murashko.

El anuncio viene a despejar las dudas que generó las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien la semana pasada afirmó que todavía no se había vacunado debido a que la Sputnik V todavía no estaba probada para ser inoculado en personas mayores de 60 años.

El pasado 11 de agosto, la vacuna Sputnik V fue la primera registrada durante la carrera internacional por la búsqueda de inmunidad contra el Covid-19.

Sin embargo, a lo largo de la última semana, su eficacia y desarrollo quedó en tela de juicio después de que el propio Putin asegurara que todavía él no estaba en condiciones para aplicarse esa dosis porque por el momento no era recomendable para mayores de 60 años.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", sostuvo el mandatario ruso en ese entonces.

Putin, de 68 años, detalló que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación en el país, la Sputnik-V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años: "A la gente como yo la vacuna todavía no llega".